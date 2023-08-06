متخليش حد يضحك عليك.. حقيقة زيادة سعر السلع التموينية لشهر أغسطس

حقيقة زيادة سعر السلع التموينية لشهر أغسطس، وذلك بعدما تداولت عدد من المواقع الاخبارية زيادة قيمة السلع الأساسية داخل المنافذ بالمحافظات، ويبلغ نصيب الفرد المقيد على البطاقة من الدعم التمويني حوالى 50 جنيها يمكن بها شراء السلع الاساسية، وأكدت الوزارة أن منظومة الدعم تصل إلى نحو 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة، ونقدم اليكم أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس.

حقيقة زيادة سعر السلع التموينية لشهر أغسطس

نفت الوزارة ما تداول حول زيادة قيمة السلع التموينية وأنها ستيفي كما هي عليه دون زيادة في الأسعار، وضخت الوزارة اكثر من 30 سلعة من مقررات السلع داخل التجمعات التموينية، وأكدت وزارة التموين أنه يتم شن حملات رقابية على جميع القطاعات الغذائية بالأسواق وأفادت بأنه تم مصادرة نحو 30 ألف علبة سجائر الشهر الماضي ما بين مجهولة المصدر أو دون فواتير أو بيعت بأسعار مرتفعة وتم تحرير محاضر بالواقعة والاحالة للنيابة العامة، وكذلك تم تحرير 500 مخالفة على المخابز المدعمة بين نقص بالدقيق أو التصرف فيه والوزارة لن تتهاون أبدا في هذه المخالفات لأنها تعتبر من حق المواطن.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس

تضم قائمة السلع التموينية بالمنافذ نحو 30 سلعة مختلفة ونقدمها اليكم على النحو التالي: