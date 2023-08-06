وزارة التربية تعلن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول ملف PDF موقع نتائجنا

اعلان نتائج السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث الشهير جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة البحث الكبيرة من قبل طلاب السادس الاعدادي في العراق للبحث عن نتيجة الدور الاول لهم ، وبالتحديد منذ اعلان نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول القسم المهني من قبل وزارة التربية العراقية ٢٠٢٣ ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط موقع نتائجنا للاعلان عن نتائج السادس الاعدادي في العرق

اعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق رسميا

اعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الاعدادي المهني والان جاري الانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات السادس الاعدادي العلمي والادبي الاحيائي ، و جرت الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي في العراق للدراسات العربية والتركمانية والكردية والأجنبية في جميع المحافظات. بدأت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 بمادة التربية الإسلامية والعربية لجميع الدراسات والتخصصات. انتهت جميع أعمال الامتحانات يوم الاثنين الموافق 17 تموز 2023 بمادة اللغة الفرنسية لجميع التخصصات والشعب أيضًا.

نتائج السادس الاعدادي في العراق الادبي والعلمي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات في جميع مقار اللجان الامتحانية في المحافظات. وأكد أيضًا أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو محاولات للغش الجماعي أو تسريب الامتحانات من داخل اللجان. ويمكن الدخول والاستعلام عن النتائج من هنااا