خبر في الجون.. 4 فئات يحق لها إضافة المواليد علي بطاقة التموين وصرف السلع التموينية والخبز من اليوم

كشفت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد علي بطاقة التموين، ولهذا بدأ بحث المواطنين يتزايد عن الشروط اللازمة لذلك والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم ولكن الوزارة سهلت ذلك على المواطن فقد أكدت على إمكانية التقديم الكترونيا عبر موقع دعم مصر، وتابعت بأنه يحق للمواطن تقديم طلب واحد فقط لاضافة المواليد على البطاقة ولكن في حالة اكتشاف أكثر من طلب فإن جميع الطلبات تعتبر ملغية ولا يمكن الأخذ بها، ولهذا نوضح لكم متابعي موقع البديل خطوات ادراج المواليد الجدد على البطاقة.

شروط إضافة المواليد علي بطاقة التموين

أكدت الوزارة في بيان سابق أنها سوف تستكمل طلبات المواطنين لادراج الأبناء على البطاقة التموينية من عدد من الفئات ومنهم حاملي كارت الخدمات المتكاملة وكذلك مستحقي معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وأبناء الشهداء والأسر البديلة، وذلك بشرط ألا يقل عمر الابن المراد إضافته عن 4 أعوام وحتى تضمن الوزارة تقديم الدعم إلى من يستحق وضعت شروط وضوابط لقبول طلب التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الافراد المقيدين على بطاقة التموين لايقل عن 4 أفراد (الأم والأب بالاضافة إلى 2 من الأبناء).

إذا كان عدد أفراد البطاقة 3 أشخاص فقط وعند إضافة فرد جديد لابد أن تكون من الفئات الأولى بالرعاية وتم ذكرها بالسطور السابقة.

إذا كانت الأسرة من محدودي الدخل أو تحصل على معاش أقل من 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهرى لعائل الأسرة يقل عن 3000 جنيه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد أوضحت وزارة التموين طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا وهذا ما نقدمه اليكم بعدما كثرت تساؤلات المواطنين عليه من خلال الخطوات التالية: