«اختراعات جديدة من أولياء الأمور» لو مجموعك أقل من 80% ممكن تدخل هندسة مفاجآت: انخفاض تنسيق الثانوية العامة 1 أو 2%.. والهندسة هتنزل مرحلة تانية

توقعات مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الثانية ثانوية عامة يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثانية التي تشغل الكثير من الطلاب لكي يتمكنوا من تسجيل الرغبات عبر الموقع الخاص بالتنسيق, وذكرت وزارة التربية والتعليم بإنها سوف توفر مرشدين مؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق تسهيلا لعملية التقديم والإختيار الأمثل للبرنامج الذي يختاره الطالب للمرحلة الثانية, وهناك توقعات عن إنخفاض درجات التنسيق لهذا العام 2023 عن العام الماضي, نظرا لما جاء بنتائج الثانوية العامة من إنخفاض في النتائج للعام الجاري بنسبة %1 عن العام الماضي.

توقعات مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

إهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتوفير التنسيقات للثانوية العامة للمرحلة الأولى, التي جاءت بتنسيقات منخفضة عن العام الماضي ولكن يبحث الكثير من الطلاب للثانوية العامة بعد ظهور النتائج عن تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023 , وذلك بسبب قلة المجاميع للطلاب الذين لم يلتحقو بالمرحلة الأولى, و يبحثون عن تنسيقات المرحلة الثانية والتي جاءت بالحد الأدنى الذي تم تحديده 362 درجة للشعبة العلمية وتحدد بالنسبة المئوية %88.29 والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 وهي بالنسبة المئوية %83.41, أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5درجة وتقدر بالنسبة المئوية %70.61 وجاء التنسيق للمرحلة الثانية للعام الماضي للمرحلة الثانية والتي بدأت من 246 إلى 365 بسبب زيادة أعداد الطلاب.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2023

تم الإعلان عن تنسيقات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في جميع الكليات بجميع المحافظات كالأتي:

كلية حاسبات ومعلومات سوهاج 367 درجة وكلية الذكاء الإصطناعي كفر الشيخ وكلية حاسبات ومعلومات المنصورة وكلية هندسة المنصورة 366 درجة, أما كليات الطب البطري المنصورة وحاسبات ومعلومات قنا 365 درجة, وكلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية وكلية علوم البترول والتعدين مطروح 365 درجة, أما بالنسبة لكلية الطب البيطري 364 درجة وكلية هندسة الزقازيق وطب بيطري الزقازيق وحاسبات ومعلومات أسيوط وحاسبات ومعلومات كفر الشيخ وطب بيطري عين شمس 363 درجة, وكليات حاسبات ومعلومات دمياط وطنطا 362 درجة, وكلية حاسبات ومعلومات المنيا وقناة السويس والزقازيق 362 درجة أما طب بيطري المنوفية ودمنهور 362 درجة وطب بيطري الأسكندرية وأسيوط 361.