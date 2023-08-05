اعاصمة الأمـــانة تنشر الان خطة تطوير أحياء الرياض 1445.. وخريطة هدد الرياض

خطة تطوير أحياء الرياض 1445 تضع السلطات في المملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية ٢٠٢٣، ومن ضمن خططها هى خطة تطوير أحياء الرياض، ومن ثم ستقوم الحكومة السعودية بتحديد بعض المناطق سوف تقوم بازالتها من أجل التطوير، وذلك لأهمية الرياض باعتبارها عاصمة السعودية ومن ثم كان الاهتمام بها بشكل خاص في إزالة كافة العشوائيات والقيام بكافة أعمال التطوير المختلفة لها، إذ تهدف السلطات من تلك الخطة القضاء على العشوائيات داخل المملكة بالكامل ويتم ذلك وفقا لخطة واضحة تم وضعها من قبل، ولهذا فإنه يستاهل البعض بشكل متكرر عن الخريطة الخاصة بتطوير أحياء الرياض من جانب الأفراد بالمملكة.

خطة تطوير أحياء الرياض 1445

تتضمن خريطة تطوير الرياض لعام ١٤٤٥ تطوير بعض مناطق الرياض بنسبة ١%، والوصول بها لأعلى مستوى نظرًا لأن الرياض تعد واحدة من أهم الوجهات داخل المبكرة وتلك المناطق التي يشملها التطوير هي (منطقة عشوائية داخل النهضة، حي الجبس، حي ابن شريم، منطقة الغنامية، منطقة العجماجية).

أعمال التطوير العشوائية بالرياض

إجراءات التطوير التي من المقرر أن تلحق بمناطق الرياض والتي ستتم في إطار الخطة الموضوعة والمحادثة تتمثل فيما يأتي:

تطوير منطقة ابن سريع عن طريق القيام بمعالجة كافة المخالفات الموجودة بالحي، بجانب تطوير المناطق العشوائية به.

النهوض بحي الجبس عن طريق تنسيق الشوارع الخاصة به، وإعادة فتح الشوارع وإزالة عدد من العقارات المخالفة يبلغ حوالي ٦٦ عقار.

النهوض بحي الغنامية من خلال تحديث إنارة الشوارع وترخيص المباني بناءًا على طلبات يتقدم بها الملاك.

النهوض بحي المراسلات عن طريق تحديد المساحة الخاصة بكل مبنى، وإزالة بعض الأماكن بها

النهوض بحي عُكاظ، عن طريق تخصيص بعض الأراضي المحددة نشاط الخيل، بالإضافة إلى ازالة الأحواض داخل المدينة.

النهوض بحي العجماجية عن طريق توفير كافة الخدمات المطلوبة وتطوير البنية التحتية للحي، مع القيام بهيكلة كاملة للحي.

تكوير حي النهضة من خلال القيام بتهذيب للحي وإعادة بناته وهيكلته.