“اهم كليات تنسيق المرحلة الثانية ” كليات تقبل من 70% علمي علوم ورياضة متبقية من المرحلة الأولي

كليات تقبل من 70% علمي علوم ورياضة ،بدا اليوم السبت الموافق 5 أغسطس فتح باب تسجيل الرغبات الطلاب لجميع الأقسام للمرحلة الأولى والتي أخذت هذا العام من 88.29 % لطلاب القسم العلمي علوم ، وهم اقل شريحة مجاميع لهذا العام، أما باقي الطلاب فحصلوا على مجاميع من 60% وحتى 80%وهما ما نستعرض اليهم اهم الكليات في تنسيق المرحلة في تنسيق المرحلة الثانية .

كليات تقبل من 70% علمي علوم ورياضة

ضمت شريحة المجاميع من 60 % وحتى 70% للطلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة على اكبر عدد من الطلاب، وهما ينتظرون الآن إعلان نتائج التنسيق المرحلة الأولى في الساعات المقبلة على أن يتم عقبها إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والتي تضمهم، وقد تضم المرحلة الثانية على بعض الكليات الطبية والهندسية المتبقية من المرحلة الأولى في بعض الحامعات بالمحافظات، بالإضافة إلي المعاهد بعض الكليات الأخرى الهامة والتي سوف نستعرضها إليك ويمكنك من هنا الاطلاع على خطوات تسجيل الرغبات 2023 .

كليات تقبل اقل من 70% بالجامعات الحكومية

سوف يتم إعلان الحد الأدنى المرحلة الثانية في نهاية الأسبوع الجاري فور أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي في الأيام المقبلة، واليك اهم كليات التي تقبل من 70% علمي علوم ورياضة في الجامعات المصرية: