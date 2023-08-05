وظائف جامعة نجران لحملة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1445هـ

وظائف جامعة نجران تسعى جامعة نجران إلى تعزيز كوادرها الأكاديمية من خلال توفير عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين في مختلف التخصصات. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات الجامعة المتزايدة والتوسع في أنشطتها الأكاديمية والبحثية.

وظائف جامعة نجران فرص تدريس وتطوير مهني

تقدم جامعة نجران فرصًا متنوعة للحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه للتدريس والمشاركة في تطوير العملية التعليمية في مختلف التخصصات الأكاديمية.

التخصصات المتاحة

وتشمل التخصصات المتاحة في هذه الفرص الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد، وتخصصات النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة في كلية العلوم والآداب بنجران.

تطور مجالات البحث والتعليم

تتيح جامعة نجران الفرصة للباحثين والمتخصصين في علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة للانضمام إلى الكلية التطبيقية بشرورة والشريعة وأصول الدين وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، وتسعى الجامعة للتطوير الدائم وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ولذلك تحرص على اختيار أعضاء هيئة التدريس والباحثين بعناية فائقة وفقاً للاشتراطات المحددة.

شروط وظائف جامعة نجران

تحدد جامعة نجران مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين للوظائف الأكاديمية، وتشمل هذه الشروط الجنسية السعودية، وحصول المتقدم على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو خارجية معترف بها.

وتتضمنالشروط أيضًا حصول المتقدم على تقدير عام جيد جدًا في المؤهل الماجستير والبكالوريوس إذا كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بتقدير.

فترة التقديم وآلية الاختيار

تمتد فترة استقبال الطلبات حتى الخميس القادم، وسيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة بعناية من قبل لجنة مختصة بالجامعة، يتم الترشيح للمتقدمين الذين تتوافر لديهم الشروط وفقًا لاحتياج الأقسام الأكاديمية المختلفة. وبعد انتهاء الترشيح، سيتم احتساب فترة التعاون وتوزيع الجداول الدراسية وفقًا للتخصص المطلوب.