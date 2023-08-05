تربية كركوك epedu.gov.iq تنشر… نتائج ال6 الإعدادي أدبي 2023 دور أول في عموم {كركوك-صلاح الدين}

نتائج السادس الإعدادي أدبي 2023 دور أول ينتظر الطلاب للصف السادس الإعدادي نتائج أدبي وأحيائي بدولة العراق حيث تم جميع النتائج بجميع التخصصات بالعراق ماعدا نتائج السادس أدبي وأحياء 2023, لذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن النتيجة سوف تظهر موحدة ومركزية وسوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة, وذكرت أيضا بإنها تمت عملية التدقيق والمراجعة لجميع أوراق الطلاب بالكامل, وتعمل الآن على نقل البيانات للمواقع الإلكترونية التي ستوفرها قريبا للطلاب للبحث عن النتائج من خلالها, وسيتم الإعلان عن الموقع والنتائج في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط تربية كركوك epedu.gov.iq

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع النتائج للصف السادس الإعدادي أدبي وأحياء لتكون متاحة بصيغة ملفات إلكترونيا, خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتم الإعلان عنها من خلال هذا الرابط الإلكتروني ولكن بإتباع هذه الخطوات الأتية:

إبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الإنترنت وإدخل على موقع نتائجنا أولا حدد القسم الخاص بالطالب أو الطالبة سواء قسم علمي أو أدبي وإختر المحافظة الخاصة بك والإدارة التعليمية والمدرسة, و أدخل رقم الجلوس بالتسلسل الصحيح وأكتب الأسم رباعي و تأكد من جميع المعلومات التي أدخلتها وإنقر على مربع التنزيل, وإنتظر لعدة دقائق حتى يتم تحميل النتيجة والآن أفتح الملف pdf من الجهاز وقم بالبحث عن بيان درجاتك, وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك بجميع درجات المواد أذا كانت علمي أو أدبي.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

يعتبر موقع نتائجنا من أهم المواقع الإلكترونية في العراق التي توفرها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية للوصول للنتائج بكل سهولة ويسر, لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء الكامل من المراجعات النهائية وعملية التدقيق للصف السادس الإعدادي أدبي وأحياء, وتنتظر إعتمادها من وزير التعليم لتصل للمرحلة الأخيرة لإعلانها على المواقع الرسمية للوزارة, ومن أهمها موقع نتائجنا الذي تم من خلاله الإعلان عن الكثير من النتائج العراقية وقام بمساعدة الطلاب للوصول للنتائج بكل سهولة, ولم يتبقى سوى الصف السادس فقط وتعتبر النتائج على الأبواب لذلك يمكن للطلاب الحصول على الملفات بصيغة ملفات pdf.