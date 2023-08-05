“هتاخد شقة العمر” شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بأقل تكاليف ممكنة.. ان تصدق الأسعار

شهدت عمليات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 تزايدًا ملحوظًا، حيث أثارت طرق البحث عن طرق استعلام عن المساكن التي تقدمها وزارة الإسكان الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا. تُعرض الوزارة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لفئات مختلفة، وتوضع بعض الشروط من قبلها لتحقيق الاستحقاق للحصول على هذه الوحدات. تتميز المساكن التي تُعلن عنها من قِبل وزارة الإسكان الاجتماعي بأسعارها المعقولة التي تُناسب جميع الشرائح، وتُوفّر فترات سداد مريحة تمنح الفرصة للأفراد بتحمل الأعباء المالية بسهولة ودون ضغوط.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

قبل معرفة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023، سهمت وزارة الإسكان بجلب شروط واضحة لاستحقاق الحصول على وحدات الإسكان، وتجلى ذلك في التفاصيل التالية:

– يتوجب أن يتراوح عمر المتقدمين لشقق الإسكان بين 12 عامًا على الأقل و45 عامًا على الأكثر.

– يجب أن يخلو الفرد من أي ممتلكات حكومية أو مساحات زراعية في ملكيته.

– لازم أن يتم تسديد تكلفة الوحدة السكنية من خلال تمويل محدد.

– يجب أن يحمل المتقدم للشقق الإسكان الجنسية المصرية.

– يجب ألا يتجاوز دخل العزب 3500 جنيه، وإذا كان الفرد متزوجًا، يتعين ألا يزيد دخله عن 4500 جنيه.

– يتعين على المتقدمين الالتزام بسداد الأقساط في الوقت المحدد دون تأخير أو تسويف.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023

لكي تتسنى لك الفرصة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 يلزمك التعرف على الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم طلب الحجز، يشتمل هذا الطلب على تسجيل الرقم القومي واسم الفرد، وقبل أن تبدأ في مراحل تقديم الطلب، تجب مراعاة الخطوات التالية: