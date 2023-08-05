ما هو تردد قناة mbc على النايل سات ؟ أحدث تردد علي الأقمار الصناعية

قناة MBC هي شبكة تلفزيونية وسائط متعددة تأسست في عام 1991، وتعتبر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، تأسست القناة من قبل الأمير وليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي ومقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تعتبر قناة MBC رائدة في تقديم محتوى ترفيهي متنوع يشمل ( البرامج التلفزيونية – الأفلام – البرامج الوثائقية – الأخبار – العروض الرياضية )، يشتهر برامجها بالتنوع والجودة العالية، وهي تستهدف جمهوراً واسع النطاق من مختلف الأعمار والثقافات في المنطقة العربية.

أبرز البرامج التلفزيونية التي تُعرض على قناة MBC

أراب آيدول (Arab Idol) : برنامج المواهب الغنائية الشهير الذي يبحث عن المواهب الموسيقية في الوطن العربي.

ذا فويس (The Voice) : برنامج المواهب الذي يختص بالغناء ويعتبر من أنجح برامج المواهب عالمياً.

نقطة التحول : برنامج وثائقي يرصد حياة وتجارب مؤثرة لأشخاص يواجهون تحديات صعبة.

صدى الملاعب : برنامج رياضي يناقش أخبار وأحداث الرياضة العربية والعالمية.

أحلى جلسة : برنامج ترفيهي يجمع بين الفنانين ويعرض جلسات موسيقية وحوارات ممتعة.

حول قناة mbc