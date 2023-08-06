كم راتب الفرد!!.. زيادة رواتب حساب المواطن + فئة يحق لها صرف 3 رواتب دفعة واحدة

حساب المواطن، يتم توفير راتب إضافي للمستفيدين بصورة مؤقتة وتنتهي صلاحيته بعد دفعة شهر سبتمبر، ليعود الراتب ليكون وفقًا للسلم المعمول به في الوقت الحالي، وهو سلم معدل ملكيًا يُطبق طوال فترة الأمر الملكي، وبعد الدفعة الحادية والسبعين يتم تطبيق سلم رواتب حساب المواطن الذي أقره برنامج الدعم مسبقًا، يتيح هذا الأمر الملكي استمرار التسجيل في حساب المواطن حتى شهر سبتمبر وتمديد العمل بالدعم الإضافي لمدة شهرين حتى نهاية سبتمبر.

زيادة حساب المواطن الجديدة

يتم صرف زيادة حساب المواطن بنسبة 70% على المعاش الأساسي للفرد، حيث يتلقى الفرد زيادة بنسبة 70% على راتبه سواء كان تابعًا أو عائلًا، ويزيد الراتب الكلي للأسرة مع زيادة عدد التابعين، وتكون القيم المحددة للزيادة على النحو التالي:

أرباب الأسر والعائل الرئيسي: 720 ريال سعودي.

التابعين الذين يبلغون 18 سنة فما فوق: 360 ريال سعودي.

التابعين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة: 215 ريال سعودي.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنها ستنطلق بتقديم الدعم لحساب المواطن ابتداءً من يوم الخميس المقبل، الموافق للعاشر من شهر أغسطس الحالي، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد خطط لتقديم الموعد المعلن لصرف الدعم، نظرًا لعدم وجود إجازة رسمية في البنوك خلال هذا اليوم.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1445

للانضمام إلى حساب المواطن لعام 1445، يجب اتباع الخطوات التالية: