تردد القنوات

حصريا “كأس الملك سلمان” تردد قنوات SSC الرياضية لمتابعة البطولة العربية للأندية 2023

تردد قنوات SSC الرياضية 2023

ندىمنذ ساعة واحدة
0
تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة البطولة العربية للأندية 2023
تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة البطولة العربية للأندية 2023

تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة البطولة العربية للأندية 2023 ،والمقام في دورتها الأولي في السعودية والتي انتهى بها دور المجموعات وسوف يتنافس الفرق المتأهلة الآن على الأدوار الاقصائية وسط أجواء حماسية كبيرة بين جماهير الأندية العربية وبالأخص السعودية،واليك بيانات الاشارة الخاصة بتردد قناة ssc على الأقمار المختلفة.

تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة البطولة العربية للأندية 2023

انطلقت أشارة بث باقة قنوات السعودية الرياضية والتي تعرف على أجهزة الاستقبال باسم ssc  وقد حققت القناة على نسب مشاهدة بالملايين منذ لحظة انطلاقها على الأقمار الصناعية المختلفة وأصبحت تنافس اكبر واقدم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط والعالم وهى قنوات بي ان سبورت، وتمكنت القناة بامتلاك لحقوق الحصرية إلي الكثير من البطولات العالمية والعربية لتعرض الشبكة على قنواتها فقط ووفرت القناة بعض القنوات المجانية المتاحة إلي الجميع متابعتها وبعضها الذي يتطلب دفع رسوم الاشتراك ومنها القنوات التي تنقل حاليا البطولة العربية لأندية والتي تعرف جماهيريا بأسم كاس الملك سلمان لأندية 2023 والتى ينافس بها اكبر أندية أفريقيا واسيا لكرة القدم.

تردد قناة ssc الرياضية

استقبل تردد قناة ssc الرياضة لمتابعة مباريات البطولة العربية للأندية  المقامة الآن على المملكة العربية السعودية التي تنقلها القناة بشكل حصري على شاشاتها المشفرة فقط عبر إشارتها التالية

تردد قناة ssc على النايل سات

القمر الصناعيالترددالقطبيةمعامل الترميزمعامل تصويب الخطأ
نايل سات١٢٥٢٣عامودي٦/٥٢٧٥٠٠

تردد قناة ssc على قمر بدر

 القمر الصناعيالترددالقطبيةمعامل الترميزمعامل تصويب الخطأ
بدر١٢٤١٧أفقي٤/٣٢٧٥٠٠

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ندىمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى