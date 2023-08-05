اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 الجديد لمتابعة المسلسلات التركية وأقوى البرامج على مدار اليوم

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات التي تقوم بعرض كافة المسلسلات التركية عبر القمر الصناعي نايل سات، فهذه الفترة تشعل القناة على مواقع التواصل الاجتماعي فمن مسلسلاتها المؤسس عثمان وألب أرسلان، حيث يبحث الكثير عن ترددها لكي يشاهدوا هذه المسلسلات وأكثر من ذلك فإليكم في السطور القادمة ما يخص عن هذه القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 نوضحه لكم في السطور التالية لكي يتم استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

معدل الترميز: 5000.

التردد: 11034.

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة على الياه سات

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12130

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي من خلال جهاز التحكم عن بعد ، يقوم المستخدم بالضغط على خيار القائمة ثم النقر فوق خيار التثبيت.

بعد ذلك ينقر المستخدم على خيار قائمة التردد.

في الجزء السفلي من الشاشة سيجد المستخدم خيار الإضافة والذي سينقر عليه المستخدم.

يتم تحديد القمر الصناعي ويتم تدوين بيانات القناة من معدل التردد والاستقطاب والترميز ثم يتم النقر فوق زر البحث.

في النهاية يجب النقر فوق خيار حفظ حتى يتم حفظ العملية التي تم إجراؤها.

برامج قناة الفجر الجزائرية

نقوم بتوضيح كافة البرامج التي تعرضها القناة عبر السطور التالية: