القنوات المجانية الناقلة لمباراة انتر ميامي ودالاس على النايل سات وعرب سات وطرق تنزلها

يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن موعد مباراة انتر ميامي ودالاس حيث يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي لمواجهة فريق دالاس التي تقام يوم الأحد من بطولة كأس الدوريات 2023-2024 ومن خلال هذا سنوضح مباراة انتر ميامي ودالاس.

مباراة انتر ميامي ودالاس

ستقام المباراة القوية بين الفريقين والتي تعتبر من ضمن اهم المباريات وتقام على ملعب تويوتا وانها تجمع بين إنتر ميامي ودالاس في يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الواحدة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد دالاس بكأس الدوريات

سيتم نقل المباراة بين الفريقين عبر أي قناة فضائية ويمكن ان تبث عبر تطبيق appel الذي سيقوم بنقل وإذاعة المباراة ويستعد نادي إنتر ميامي للمباراة ضمن إطار الدور ال16 من بطولة كأس دوريات أمريكا الشمالية 2023 في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت دولة أمريكا علي ملعب ملعب تويوتا.

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موعد مباراة إنتر ميامي ودالاس

كما انه سيتم اقامة المباراة القوية بين الفريقين على ملعب تويوتاويتم الاجتماع بين فريقي إنتر ميامي مع فريق دالاس وهي من ضمن منافسات الدور ال16 وتقام في يوم الأحد الموافق 6/8 في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت دولة أمريكا.

مباريات الدوري الامريكي لم تنقل علي قنوات علي القمر الصناعي نايل سات أو الاقمار الصناعية الاخري بل تنقل علي منصة ابل تي في ويمكن للجميع الاشتراك بالمنصة ومشاهدة كافة المباريات مجانا.