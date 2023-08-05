استقبل تردد قناة ماجد كيدز 2023 الجديد نايل وعرب سات لمتابعة برامج الكرتون على مدار اليوم

تردد قناة ماجد كيدز 2023 من أكثر الترددات بحثًا من قبل اولياء الامور، وذلك لأنهم يريدون أن يتابعوا أطفالهم محتوى هادف بعيد كل البعد عن ما يضر إسلامنا و قيم مجتمعنا والأخلاق التي تربينا عليها، حيث تتميز هذه القناة بأنها مناسبة جميع الفئات العمرية، كما تتميز هذه القناة بتقديمها برامج تساعد الأطفال في تطوير مهاراتهم، كما تم إنشائها في عام 2015 م، ويوجد المقر الرئيسي للقناة في ابوظبي.

تردد قناة ماجد كيدز 2023

اصبح تردد قناة ماجد كيدز 2023 متاح على القمر الصناعي نايل كما هو موضح على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8 .

تردد القناة عرب سات بجودة HD

بإمكانك أيضًا تحميل تردد قناة ماجد كيدز 2023 على القمر الصناعي عرب سات من خلال إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

برامج قناة ماجد

تتميز قناة ماجد بتنوع محتواها و إليكم أهم ما يعرض على قناة ماجد كما يلي:

مسلسل بن وعصام.

كرتون كابتن خلفان.

زكية الذكية.

كرتون ماجد.

برنامج ريشة.

برنامج أبطال الغد.

برنامج ألوان المرح.

مميزات قناة ماجد كيدز

تتعدد مميزات قناة ماجد حيث من ضمن مزايا القناة أنها تعرض محتواها على مدار 24 ساعة دون انقطاع، كما تتميز بتقديمها معلومات تفيد الأطفال، وتسعى القناة دائمًا في الإنتشار في جميع البيوت العربية لنشر محتواها الذي يتوافق مع معايير ديننا الإسلامي، كما تقدم محتواها بالمجانٍ وبجودة عالية، كما تقدم أفلام الكرتون التي تهدف في تقديم هدف معين للأطفال على سبيل المثال كرتون كريم و كسلان.