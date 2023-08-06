القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي ودالاس كأس الدوري الامريكي .. مشاهدة مباراة ليونيل ميسي بث مباشر

يستعد نادي إنتر ميامي لخوض المباراة والتي تعتبر من ضمن مباريات كأس الدوري في دور الـ16 وبدأ دالاس مشواره في كأس الدوري من خلال لقاءاتهم الثلاثة، حيث أن المؤتمر الغربي لم يخسر أمام ميامي ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي ودالاس كأس الدوري الامريكي.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ودالاس

ستقام المباراة على ملعب تويوتا وانها مباراة من العيار الثقيل ويتم الاجتماع بين فريق انتر ميامي ونظيرة فريق دالاس والتي تعد إطار منافسات دور ال16 من دور المجموعات من بطولة كاس الدوري الامريكي وتتميز المباراة بالحماس العالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة ويترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة بين فريق انتر ميامي ونظيره فريق دالاس وتنطلق المباراة صباح اليوم الاحد الموافق 6 من شهر أغسطس الحالي.

موعد مباراة انتر ميامي ودالاس

تتم اقامة المباراة يوم الاحد في تمام الساعة 1.30 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

في تمام الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تمام الساعة 3.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان.

في تمام 4.30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال.

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تشكيل انتر ميامي ضد دالاس

حراسة المرمى: دريك كالندر.

خط الدفاع: ليوناردو كامبانا، بنجامين كريماسكي، دياندري يدلين

خط الوسط: هارفي نيفيل، سيرهي كريفتسوف،جوردي ألبا، سيرجيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز، نيكولاس ستيفانيلي.

بث مباشر مباراة إنتر ميامي أمام دالاس

يمكن لجميع عشاق ميسي في متابعة جميع المباريات الخاصة ويتم من خلال تطبيق appel الذي يبث مباريات الدوري الأمريكي الممتاز، والتي تبث على التلفزيون.