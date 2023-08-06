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التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية| وبداية الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات|موعد الاجازة المطولة بالميلادي والهجري

adminمنذ ساعة واحدة
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التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية

التقويم الدراسي 1445  بعد التعديل في السعودية، تقويم الزمني هو عنصر حيوي يؤثر على حياة المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا التقويم دليلًا لنا في مسارنا الدراسي حيث يحدد توقيت بدء الدراسة وتوزيع الإجازات وعدد الفصول الدراسية لكل عام.

التقويم الدراسي 1445

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل الرسمي،، هو الخطة الزمنية للعام الدراسي بالكامل فهو يحدد عدد أيام الدراسة في كل فصل دراسي، ومواعيد الاختبارات الهامة لكل فصل دراسي.

اليوم في هذا المقال من موقع  البديل الاخباري سنسلط الضوء على، التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية (ونقدم لك أهم التعديلات وخارطة الإجازات).

 التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية

أعلنت وزارة التعليم عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ١٤٤٥، وفقاً لما تضمنته الخطة الزمنية للعام الدراسي 1445-2023، فمن المفترض أن يستأنف السادة المشرفون والمعلمون وجميع العاملين في مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية وروضات الأطفال نشاطهم التعليمي ابتداءً من يوم 26 محرم 1445 الموافق 13 أغسطس 2023.

يمكن الآن إطلاعنا على التفاصيل المهمة المتعلقة بالعام الدراسي القادم في عام 2024، من خلال التقويم المعتمد الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في المملكة. هذا التقويم هو الأداة الرئيسية التي ستساعدنا في التخطيط المثالي والاستعداد لمواجهة تحديات العام الدراسي بنجاح.

 موعد بداية العام الدراسي 1445

تم الإعلان عن جدول التقويم الدراسي الرسمي للعام ١٤٤٥، والذي يشمل ثلاثة فصول دراسية!

بداية العام الدراسي بالهجري4 صفر 1445هـبداية العام الدراسي بالميلادي20 – 08 – 2023مالعودة للمدارس يومالأحدنهاية الفصل الأول2–5-1445هـبداية الفصل الثانيمن 12-5-1445هـنهاية الفصل الثانيفي 12-8-1445هـبداية الفصل الثالثمن 22-8- 1445هـإجازة عيد الفطرالأربعاء 24-9-1445هـتبدأ الدراسة بعد إجازة العيدفي 6-10-1445هـ.

 جدول التقويم الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد للعام 2024م، الموافق للعام 1445هـ. تعتبر هذه فترة ملهمة حيث تكشف الوزارة سنويًا عن تفاصيل السنة الدراسية وفقًا للتقويم المدرسي المحدد والمخطط الزمني للعام الدراسي. قد حددت الوزارة جدول الأحداث والفصول الدراسية والعطلات وكل ما يتعلق بالتقويم الدراسي للعام القادم. هذه فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتخطيط والتجهيز للعام الدراسي الجديد بشكل مثالي.

 التقويم الدراسي 2024 بالسعودية

نفخر بتوفيرنا لكم بالتقويم الجديد للعام 1445 – 2024 م بالتاريخ الهجري والميلادي. هذه الجدولة المميزة تحدد مواعيد عودة الطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية.

الحدثاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
عودة منسوبي مكاتب التعليمالأحد26/01/144513/08/2023
بداية الدراسة الفصل الأولالأحد04/02/144520/08/2023
إجازة اليوم الوطنيالأحد09/03/144524/09/2023
إجازة نهاية أسبوع مطولةالخميس18/04/144502/11/2023
بدء إجازة الفصل الدراسي الأولنهاية دوام الخميس02/05/144516/11/2023
بدء الدراسة الفصل الثانيالأحد12/05/144526/11/2023
إجازة نهاية أسبوع طويلةالأحد04/06/144517/12/2023
اجازة منتصف الفصل الدراسي الثانينهاية دوام الخميس22/06/144504/01/2024
بدء الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الثانيالأحد02/07/144514/01/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولةالأحد16/07/144528/01/2024
اجازة يوم التأسيس واجازة الفصل الثانيالخميس12/08/144522/02/2024
بداية الدراسة الفصل الثالثالأحد22/08/144503/03/2024
بداية اجازة عيد الفطرنهاية دوام الخميس18/09/144528/03/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولةالاثنين23/10/144502/05/2024
إجازة نهاية العام الدراسينهاية دوام الاثنين04/12/144510/06/2024
بداية العام الدراسي 1446 – 1447الأحد14/02/144618

 الخطة الدراسية وفق التقويم الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطة العام الدراسي الجديد 1445، حيث سيشمل التقويم الدراسي الجديد 3 فصول دراسية و 38 أسبوعًا دراسيًا، بالإضافة إلى العديد من الإجازات المختلفة مثل الإجازة الصيفية بين الفصول الدراسية والأجازات الطويلة وإجازات الأعياد الرسمية.

وقامت وزارة التعليم بإضافة إجازة في منتصف الفصل الدراسي الثاني للجامعات، وهذا يدل على اهتمامهم الكبير براحة الطلاب وتحسين النظام التعليمي المستمر.

كما قررت وزارة التعليم توحيد عودة طلاب المدارس والجامعات في نفس اليوم، وهو الأحد الموافق 2 صفر 1445. هذا التوحيد سيُسهل على الطلاب وأولياء الأمور التخطيط والاستعداد للعام الدراسي بسهولة أكبر.

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adminمنذ ساعة واحدة
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