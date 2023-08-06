التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية| وبداية الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات|موعد الاجازة المطولة بالميلادي والهجري

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية، تقويم الزمني هو عنصر حيوي يؤثر على حياة المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا التقويم دليلًا لنا في مسارنا الدراسي حيث يحدد توقيت بدء الدراسة وتوزيع الإجازات وعدد الفصول الدراسية لكل عام.

التقويم الدراسي 1445

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل الرسمي،، هو الخطة الزمنية للعام الدراسي بالكامل فهو يحدد عدد أيام الدراسة في كل فصل دراسي، ومواعيد الاختبارات الهامة لكل فصل دراسي.

اليوم في هذا المقال من موقع البديل الاخباري سنسلط الضوء على، التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية (ونقدم لك أهم التعديلات وخارطة الإجازات).

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل في السعودية

أعلنت وزارة التعليم عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ١٤٤٥، وفقاً لما تضمنته الخطة الزمنية للعام الدراسي 1445-2023، فمن المفترض أن يستأنف السادة المشرفون والمعلمون وجميع العاملين في مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية وروضات الأطفال نشاطهم التعليمي ابتداءً من يوم 26 محرم 1445 الموافق 13 أغسطس 2023.

يمكن الآن إطلاعنا على التفاصيل المهمة المتعلقة بالعام الدراسي القادم في عام 2024، من خلال التقويم المعتمد الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في المملكة. هذا التقويم هو الأداة الرئيسية التي ستساعدنا في التخطيط المثالي والاستعداد لمواجهة تحديات العام الدراسي بنجاح.

موعد بداية العام الدراسي 1445

تم الإعلان عن جدول التقويم الدراسي الرسمي للعام ١٤٤٥، والذي يشمل ثلاثة فصول دراسية!

بداية العام الدراسي بالهجري4 صفر 1445هـبداية العام الدراسي بالميلادي20 – 08 – 2023مالعودة للمدارس يومالأحدنهاية الفصل الأول2–5-1445هـبداية الفصل الثانيمن 12-5-1445هـنهاية الفصل الثانيفي 12-8-1445هـبداية الفصل الثالثمن 22-8- 1445هـإجازة عيد الفطرالأربعاء 24-9-1445هـتبدأ الدراسة بعد إجازة العيدفي 6-10-1445هـ.

جدول التقويم الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد للعام 2024م، الموافق للعام 1445هـ. تعتبر هذه فترة ملهمة حيث تكشف الوزارة سنويًا عن تفاصيل السنة الدراسية وفقًا للتقويم المدرسي المحدد والمخطط الزمني للعام الدراسي. قد حددت الوزارة جدول الأحداث والفصول الدراسية والعطلات وكل ما يتعلق بالتقويم الدراسي للعام القادم. هذه فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتخطيط والتجهيز للعام الدراسي الجديد بشكل مثالي.

التقويم الدراسي 2024 بالسعودية

نفخر بتوفيرنا لكم بالتقويم الجديد للعام 1445 – 2024 م بالتاريخ الهجري والميلادي. هذه الجدولة المميزة تحدد مواعيد عودة الطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية.

الحدث اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عودة منسوبي مكاتب التعليم الأحد 26/01/1445 13/08/2023 بداية الدراسة الفصل الأول الأحد 04/02/1445 20/08/2023 إجازة اليوم الوطني الأحد 09/03/1445 24/09/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 18/04/1445 02/11/2023 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام الخميس 02/05/1445 16/11/2023 بدء الدراسة الفصل الثاني الأحد 12/05/1445 26/11/2023 إجازة نهاية أسبوع طويلة الأحد 04/06/1445 17/12/2023 اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام الخميس 22/06/1445 04/01/2024 بدء الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الثاني الأحد 02/07/1445 14/01/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16/07/1445 28/01/2024 اجازة يوم التأسيس واجازة الفصل الثاني الخميس 12/08/1445 22/02/2024 بداية الدراسة الفصل الثالث الأحد 22/08/1445 03/03/2024 بداية اجازة عيد الفطر نهاية دوام الخميس 18/09/1445 28/03/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة الاثنين 23/10/1445 02/05/2024 إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام الاثنين 04/12/1445 10/06/2024 بداية العام الدراسي 1446 – 1447 الأحد 14/02/1446 18

الخطة الدراسية وفق التقويم الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطة العام الدراسي الجديد 1445، حيث سيشمل التقويم الدراسي الجديد 3 فصول دراسية و 38 أسبوعًا دراسيًا، بالإضافة إلى العديد من الإجازات المختلفة مثل الإجازة الصيفية بين الفصول الدراسية والأجازات الطويلة وإجازات الأعياد الرسمية.

وقامت وزارة التعليم بإضافة إجازة في منتصف الفصل الدراسي الثاني للجامعات، وهذا يدل على اهتمامهم الكبير براحة الطلاب وتحسين النظام التعليمي المستمر.

كما قررت وزارة التعليم توحيد عودة طلاب المدارس والجامعات في نفس اليوم، وهو الأحد الموافق 2 صفر 1445. هذا التوحيد سيُسهل على الطلاب وأولياء الأمور التخطيط والاستعداد للعام الدراسي بسهولة أكبر.