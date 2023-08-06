3 فرص للفوز عرف عيلتك بيها”.. مشاركة واحدة تضمن الدخول في ثلاث سحوبات سحب يومي 5000 جنيه وسحب شهري 100 الف اشترك من هنا

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 يجتاح هذا العالم الواسع جموعٌ غفيرة من المتابعين المخلصين، يتلهفون لمعرفة توقيت الفرصة المقدمة لسحب جوائز مسابقة الأحلام القادمة، ويرغبون في فهم السِّبل السرية التي تمكّنهم من التسجيل في هذه المغامرة الاستثنائية. لم تكن شهرة هذه المسابقة مجرد صدفة، فقد نالت الثقة بفضل خلفيتها الموثوقة. فقد تمكّن العديد من الأفراد من حصد ثمار الفوز بجوائز لا مثيل لها، تتجسد في مبالغ مالية تُعدّ ملاذًا ماليًّا يفوق حدّ المليون الدولار الأمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

أطلقت شبكة البث المشهورة MBC سلسلة تحدّيات الأحلام، الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 حيث يمكن للمشاركين الانضمام إلى هذه المغامرة وتجربة حظهم في الفوز بمكافآت مالية سخية. تأتي السعادة مضاعفة كل عام، حيث ترتفع قيمة الجوائز إلى مستويات لم يُعهد بها من قبل. في هذا العام الخاص، ستتاح للفائزين فرصة استثنائية مرتين:

تحدث أواخر أغسطس من 2023، حيث يكتسب آخر خميس في هذا الشهر طابعًا خاصًا كونه يمهد للفوز بمبلغ مالي يصل إلى 100000 دولار.

وتُختتم هذه الرحلة المذهلة في ديسمبر من العام ذاته، عندما يأتي آخر خميس في الشهر ليحمل معه فرصة تحقيق الحلم الكبير

والحصول على مبلغ ضخم يصل إلى 2 مليون دولار، مضاعفًا بذلك البهجة والتشويق.

مشاركة واحدة تضمن الدخول في ثلاث سحوبات

علنت مسابقة الأحلام عن خطواتها الجديدة على منصتها على تطبيق تويتر، حيث فتحت أبواب التشويق أمام المشاركين لاستكشاف فرص متعددة تنتظرهم في رحلة المسابقة. بينما أطلقت رسالتها الواضحة عبر صفحتها الخاصة على تويتر، أوضحت للعالم أن ثلاثة أبواب من الأمل تفتح أمام المشتركين،الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 مما يجعلهم يستحقون فرصة متكررة للانضمام إلى مغامرة الحلم. الفرصة الآن تتمثل في دخولك في دائرة الانتظار لثلاث جلسات سحب، مما يزيد من فرصك في تحقيق الفوز والمشاركة في هذه السلسلة المثيرة.

الأولى منها هي الفصل الأسبوعي للحظ، حيث ينتظر المشتاقون مع نهاية كل أسبوع فرصة للفوز بخمسة آلاف دولار أمريكي، وتبدأ القصة من هنا. أما الفصل الشهري الثاني، فهو كنز مخفي في أعماق الشهور، حيث يُخبئ مائة دولار أمريكي ليتم اكتشافه ومنحه لأحد المشاركين عندما يستميل الزمن إلى نهاية شهر أغسطس الرائع. وفي نهاية هذا المسار الأكثر إثارة، ينتظرنا الفصل الأكبر، الجائزة الأكثر رغبة وجلبًا، والتي تصل قيمتها لمليون دولار، حيث يأخذنا نهاية هذا العام في رحلة مليئة بالتشويق لاكتشاف هذا الكنز الحقيقي.