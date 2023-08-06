استمارة المفوضية العليا للانتخابات 2023| رابط التقديم على موظف اقتراع 2023 عبر ihec.iq، استمارة التقديم على مفوضية الانتخابات 2023 في العراق، شهدت المواقع الإلكترونية في العراق عمليات بحث مكررة من قبل المواطنين عن رابط استمارة التقديم على مفوضية الانتخابات 2023 العراق، ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن فتح باب التقديم لما يقرب من 250 ألف موظف مقترع من قبل لجنة المفوضية العليا للانتخابات في جهورية العراق، حيث يتم التقديم على مفوضية الانتخابات 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة .

التقديم على مفوضية الانتخابات 2023 في العراق

وتضمَّنت خطوات التقديم على موظف اقتراع العراق 2023 ما يلي:

الرجاء تسجيل الدخول إلى موقع المفوضية العليا للانتخابات العراقية من خلال الرابط التالي هناااااااااااا

اضغط على رابط التقديم على مفوضية الانتخابات .

سيتم التفعيل خلال ساعات.

قم بتعبئة نموذج المفوضية العليا للانتخابات 2023، ثم قدم النموذج.

شروط القبول في موظف اقتراع 2023

يقوم المواطنون العراقيون بالبحث عن الشروط اللازمة التي يجب توافرها للناخب. أعلنت الجهة المسؤولة عن الانتخابات في العراق أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم الامتثال لها. تتكون هذه الشروط من الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وتشمل:

أن يكون المتقدم للوظيفة عراقي الجنسية.

أن يحمل شهادة متوسطة كحد أدنى.

يجب أن يكون عمره ما بين 19 و56 عامًا.

يجب على المرشح أن يجتاز اختبارات القبول الطبية وإجراء جميع الفحوصات اللازمة قبل تقديم طلب الالتحاق.

الإلتزام بتعاليم الدولة والسلوك الحسن والحفاظ على السمعة.

الأوراق والمستمسكات المطلوبة في التقديم على مفوضية الانتخابات 2023

تشتمل إرفاقات التقديم على مفوضية الانتخابات العراق 2023 على بعض الأوراق والمستندات المهمة التي يجب تقديمها، وتشمل ما يلي: