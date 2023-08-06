“مش مصدقين اللي بيحصل” زيادة المعاشات 272 جنيه رسميًا بعد 72 ساعة بخلاف الزيادة السنوية

زيادة المعاشات على بُعد ثلاثة أيام فقط من اليوم السبت القادم، الموافق 8 أغسطس الحالي، تنطلق مراسم استقبال الزيادة الجديدة التي تُقدم لأصحاب المعاشات في جميع أقاليم جمهورية العربية. تُضاف هذه الزيادة إلى مجموعة استحقاقاتهم الشهرية المعتادة، لتعزز من تأمين حياتهم وتمكنهم من مواجهة التحديات بثقة واطمئنان، وتواصل البوابات الرقمية وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة بين أروقة مدن الجمهورية بتقديم معاشات شهر أغسطس الحالي، حيث تفتح غدًا أبواب فروع البريد والمؤسسات المصرفية المتواجدة في السوق المحلي أمام المستحقين لاستلام مبالغهم الشهرية التي تبلغ قيمتها أكثر من 28 مليار جنيه.

زيادة المعاشات 272 جنيه

بدءًا من الثامن من أغسطس الجاري، سيبتهج أصحاب المعاشات بزيادة مالية جديدة تبلغ 350 جنيهًا مصريًا. تم الإعلان عن هذه زيادة المعاشات المباركة من قبل اتحاد نقابة المهن الطبية، حيث تمثل نسبة الزيادة 35%، وهي الأكبر في تاريخ النقابات، وفسّر اتحاد نقابة المهن الطبية أن هذه الزيادة ستصبح جاهزة للصرف لأعضاء نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين في جميع أنحاء البلاد. تُعَد هذه الخطوة الثانية من نوعها خلال فترة المجلس الحالي للنقابة، حيث ستتواصل عملية صرف هذه الزيادة حتى العاشر من هذا الشهر الميلادي، وسيتم ذلك عبر القنوات المعتمدة للصرف.

الزيادة السنوية لاصحاب المعاشات

من ناحيتها، أكدت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض أنه تم صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات منذ بداية شهر أبريل الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه زيادة المعاشات تم تنفيذها وفقًا لتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بهدف التصدي لتداعيات الأثر الاقتصادي العالمي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الأحداث المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، هذه التوترات أثرت على أسعار السلع والمنتجات في معظم الدول، بما في ذلك مصر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 15%.