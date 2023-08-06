(اكسبو قطر ٢٠٢٣) رابط استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 وشروط التسجيل “”الدوحة الاستمارة الإلكترونية””

استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 وأهم شروط التسجيل، أعلنت دولة قطر عن برنامج تطوعي ضمن مبادرة الدوحة اكسبو 2023 لزيادة الاستدامة الخضراء والتوعية البيئية من خلال تحويل الصحارى إلى أراضٍ خضراء، وتحقيق التنمية المهنية للشباب. تشمل هذه المبادرة جميع الدول حول العالم ومتاحة لكل من يرغب في الانضمام إلى برنامج التطوع الدوحة اكسبو.

من الجدير بالذكر أن جميع الأشخاص المقبولين في هذه المبادرة التطوعية سوف يتلقون راتباً شهرياً منتظماً بالإضافة إلى مكافآت وشهادة خبرة مُقدمة من قطر، وهذا سيساعد في زيادة فرصهم في سوق العمل.

الدوحة اكسبو تسجيل المتطوعين

مع إعلان دولة قطر لمبادرة التطوع في الدوحة اكسبو 2023، بدأ الشباب من جميع أنحاء العالم في البحث عن تفاصيل هذه المبادرة وكيفية التسجيل فيها. وعلى ضوء ذلك، جعلت قطر التسجيل رسمياً سهلاً من خلال تخصيص رابط الاستمارة الإلكترونية لتسجيل جميع المتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى مبادرة الدوحة اكسبو، حيث لا يتطلب التسجيل وجود لغة محددة ويمكن تقديم طلب التطوع بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني. ومن الجدير بالذكر أن فترة التسجيل مستمرة حتى استيفاء العدد المطلوب.

شروط تسجيل المتطوعين اكسبو الدوحة

على الرغم من أن التطوع متاح للشباب داخل قطر ولكافة دول العالم من مختلف الجنسيات دون الحاجة لمعرفة لغة محددة أو حصولهم على درجة جامعية محددة، إلا أنه يتوجب توافر بعض الشروط والمتطلبات لضمان قبول التسجيل. نستعرض معًا أهم 4 شروط لتسجيل المتطوعين في معرض الدوحة.

يتوجب أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمن.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية.

يجب أن يكون المتقدم غير ملاحق أمنياً أو لديه سجل إجرامي.

يجب على المتقدم أن يُقدم طلب التطوع من خلال استمارة تسجيل المتطوعين المتوفرة على الموقع الرسمي فقط.

خطوات التسجيل في اكسبو قطر 2023