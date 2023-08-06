“مفاجأة مدهشة هتخليك تبلبط في المياه”.. أجازات بالجملة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص 2023

ما الأجازات المقررة لموظفين القطاع الخاص والبنوك تختلف الأجازات التي تكون للقطاع العام عن القطاع الخاص كذلك تتشابه مع القطاع العام في بعض الأجازات الرسمية، والمقررة للبلاد سنتعرف على الأجازات المقررة لموظفين القطاع الخاص والبنوك بشكل مفصل ليكون كل عامل على علم بالأيام التي سيأخذ بها أجازة دون أن يجازي عليها أو يتم خصم نسبة من راتبه تابعوا معنا المقال للنهاية.

أجازات بالجملة للعاملين في القطاع الحكومي

أجازات بالجملة للعاملين في القطاع الحكومي يوجد بعض الأجازات الرسمية التي يأخذها جميع الموظفين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، والأجازات تتمثل في سيتم منح بعض الأجازات في المناسبات، والأعياد الرسمية للبلاد بأجر مدفوع للجهات العاملة بالقطاع الخاص والبنوك كذلك يحق للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص والبنوك أن يحصل على أجازة مرضية كذلك أجازة حداد بالإضافة إلى أجازة لإتمام الحج في حال لزم أن يعمل الموظف في أيام العطلات الرسمية، والمناسبات فلابد أن يأخذ يوم أجازة بديل عن هذا اليوم أما إذا كانت السيدة العاملة في القطاع الخاص تحتاج إلى أجازة وضع أو رضاعة فسيتم منحها أجر كامل لمدة 45 يوم لكن الأيام التالية مدتها 15 يوم سيتم منحها نصف الأجر في حال كان الموظف مريض فيمكنه طلب أجازة، وسيأخذ الأجر كامل عن 15 يوم الأولي بينما سيحصل على نصف الأجر في الثلاثين يوم بعد الفترة التالية، والفترة بعد ذلك ستكون بدون أجر.

ما هي الأجازات الرسمية الخاصة بالبنوك

هناك بعض الأيام التي سيتم أخذها أجازة بالنسبة للعاملين في البورصة المصرية بعدها سيتم العمل من جديد وهذه الأيام عبارة عن الأجازات الرسمية هي ثورة 25 يناير الأربعاء 25 يناير كذلك عيد تحرير طابا الأحد 19 مارس أما شم النسيم الاثنين 17 أبريل كذلك عيد الفطر المبارك الجمعة 21 أبريل 2023 أيضاً عيد تحرير سيناء الثلاثاء 25 أبريل بجانب عيد العمال الاثنين الأول من مايو كذلك وقفة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 27 يونيو لا ننسى رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو أيضاً ثورة 23 يوليو الأحد 23 يوليو، والمولد النبوى الشريف الأربعاء 27 سبتمبر أيضاً عيد القوات المسلحة يوم الجمعة 6 أكتوبر.