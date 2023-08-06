“رسميًا” تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة والاسكندرية.. امتا المرحلة الثانية من تنسبق الثانوية العامة 2023 تنسيق الثانوية لو مجموعك 62%

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة والاسكندرية أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الأولي لجميع الجامعات سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية بالحد الأدنى للتنسيق، أنه سوف يتم بدء إطلاق المرحلة الثانية فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي والإعلان عن نتائجها بشكل كامل داخل جميع محافظات الجمهورية، على أن يكون تنسيق المرحلة الثانية بمعدل درجات أقل من التنسيق الأول بحيث يضمن وصول عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية فرصة الالتحاق بكليات القمة وهي ما يسعي إليها جميع طلاب الثانوية العامة، مع الحرص الدائم من وزارة التعليم العالي على إتاحة الفرصة أمام الجميع وفق معدلات التنسيق العام لجميع الكليات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة والاسكندرية

يترقب عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في تقديم رغباتهم لتنسيق الحد الأدنى للجامعات للمرحلة الأولي الإعلان الرسمي عن تنسيق الثانوية المرحلة الثانية، حيث ينتظر الجميع التعرف على إمكانية التحاقهم بهذه المرحلة للوصول إلى ما تسمي بكليات القمة،

فمن المتوقع أن تقل معدلات المرحلة الثانية لتصل إلى حد أقصي بأقل من 365 لشعبة علمي علوم، وأقل من 341 لشعبة علمي رياضة، وأقل من 264.5 للشعبة الأدبية بالكامل، وهو ما يسمح لعدد كبير من الطلاب المنتظرين نزول تنسيق المرحلة الثانية بالالتحاق بالعديد الكليات داخل المحافظات والأقاليم.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية تقديم تنسيق المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي، على أن يقوم طلاب وطالبات الثانوية العامة بإدخال الأرقام السرية وأرقام الجلوس الخاصة بالطالب، ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل جميع الرغبات الذي يرغب بها بالترتيب وفق أولوية رغبة الطالب الذي يتمني الالتحاق بها داخل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، والقيام بإرسال الطلب بشكل مباشر، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن وجود العديد من الأماكن الفارغة داخل العديد من كليات القمة وهو ما يتيح لأعداد كبيرة من طلاب المرحلة الثانية الوصول والالتحاق بالكليات التي يتمناها الكثيرين بشكل مريح للمرحلة الثانية.