هنطير فوق السحاب مع أعلى شهادات بعد رفع الفايدة شهادات تصل ل22% هتضاعف فلوسك بأمان من البنك الأهلـي

فوائد البنك الأهلى جاء قرار من لجنة السياسة النقدية للبنك الأهلي عقب إجتماعها بطرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023 التي أعلنت عن فوائد ال 100.000 ألف جنيه الجديدة, حيث قرر البنك الأهلي عن إصدار شهادات جديدة مدتها ثلاث سنوات وحددت لهذه الشهادة عائد مرتفع وهو العائد الأكبر في القطاع المصرفي ببنك مصر, وتصل فائدته إلى %22 وأعلن أيضا عن شهادة البنك الأهلي ال %19 تكون ثابتة لمدة ثلاث سنوات وشهادة ال %22 تكون متناقضة, ويحدد العائد لها بالسنة الأولى بنسبة %22 والسنة الثانية تكون عائدها بنسبة %18 أما للسنة الثالثة تكون بنسبة %16 وهذا ما تم عرضه في الإجتماع الأخير للبنك الأهلي.

فوائد شهادات ال 100 ألف للبنك الأهلي 2023

أطلق البنك الأهلي شهادات الإستثمار التي تقدر ب 100 ألف جنيه والتي تسمى بشهادات العائد المتناقض لإنها الشهادة الأعلى على الإطلاق, والتي تقدر نسبة العائد لها شهريا %22 ولكن تسمى بشهادة العائد المتناقضة, لإنها تحسب العائد لها للسنة الثانية بنسبة %18 وأما السنة الثالثة تكون بعائد %16 ولهذا سميت بالشهادة المتناقضة ويحسب العائد الشهري لهذه الشهادة التي يكون رأس مالها ال 100 ألف جنيه يكون العائد للسنة الأولى, بنسبة %22 وتقدر 1833 جنيه ويصرف شهريا لمدة عام واحد, أما يكون العائد للسنة الثانية التي تحدد بنسبة %18 والتي تقدر ب1500 جبيه شهريا, والسنة الثالثة تقدر نسبة العائد لها %16 وعائدها الشهري 1333 جنيه, ويصبح إجمالي العائد للثلاث سنوات 56 ألف جنيه مصري.

أنواع الشهادات للبنك الأهلي

تنقسم الشهادات الجديدة للبنك الأهلي إلى ثلاث شهادات وهي شهادة البلاتينية والشهادة النلاتينية المتدرجة والشهادة الخماسية الثابتة, أولا الشهادة البلاتينية التي تحدد فائدتها شهريا %19 ويكون الحد الأدنى للشهادة هو 1000 جنيه مصري وتكون مدتها ثلاث سنوات, وأما للشهادة الثانية التي صدرت من البنك الأهلى وهي الشهادة البلاتينية المتدرجة يكون العائد لها بنسبة %22 و %18 و %16 ويصرف شهريا ويكون الحد الأدنى لها 1000 جنيه وتحدد مدتها ثلاث سنوات, أما الشهادة الثالثة وهي الخماسية الثابتة تحدد بنسبة علئد %12.25 وتصرف شهريا وتكون الحد الأدنى لها 1000 جنيه وتكون مدتها خمسة سنوات متتالية.