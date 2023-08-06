بتعرف تعد لحد كام.. عدد ايام اجازات شهر اغسطس بعد تطبيق النظام الجديد + موعد اجازة المولد النبوي الشريف

اجازات شهر اغسطس، مع انطلاق شهر أغسطس الحالي، يتجه اهتمام الكثيرين نحو فصل الصيف وفرصة الاستمتاع بإجازة مستحقة، يبحث المواطنون عن فرصة قضاء إجازة تشمل الاسترخاء والاستجمام، والبعض الآخر يتطلع إلى استكشاف أماكن جديدة. تزداد الرغبة في قضاء وقت مميز خارج المدينة، بعيدًا عن ارتفاع درجات الحرارة، وتُعتبر مناطق البحر والشواطئ في محافظات متعددة مثل مرسى مطروح والإسكندرية ملاذًا مثاليًا للاستجمام وقضاء العطلة بأجواء مميزة.

اجازات شهر اغسطس

مع بداية شهر أغسطس 2023، يبحث العديد من الأفراد العاملين، اجازات شهر اغسطس سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عن فرص للاستفادة من إجازات مدفوعة الأجر خلال هذا الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن شهر أغسطس لهذا العام يتضمن فقط الإجازات الأسبوعية، وصل إجمالي أيام الإجازات في شهر أغسطس 2023 إلى ثمانية أيام فقط، وتشمل هذه الفترة العطلات الأسبوعية، ولا تتضمن أي مناسبات خاصة خلال هذا الشهر. الأيام هي كما يلي:

– بداية من يوم السبت 5 أغسطس

– الأحد 6 أغسطس (العمل من المنزل)

– الجمعة 11 أغسطس

– كذلك السبت 12 أغسطس

– الأحد 13 (العمل من المنزل)

– الجمعة 18 أغسطس

– السبت 19 أغسطس

– الأحد 20 أغسطس (العمل أون لاين من المنزل)

– الجمعة 25 أغسطس

– السبت 26 أغسطس

– الأحد 27 أغطس (العمل أون لاين المنزل)

موعد اجازة المولد النبوي الشريف

بعد معرفة اجازات شهر اغسطس، نتحدث حاليا عن بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ستشهد كل المؤسسات الحكومية والشركات العامة والوحدات المحلية توقفًا في العمل، حيث تُخصص هذه المناسبة للاستجمام والاحتفال بالمناسبة الدينية، يأتي هذا التوقف يوم الأربعاء، الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 م، حيث تتمتع مصر وعدد من الدول العربية بإجازة رسمية للاحتفال بالمناسبة السامية.