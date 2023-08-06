بتعرف تعد لحد كام!.. أحصل على معاش استثنائي بهذه الطريقة الوحيدة تبعًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

خطوات الحصول على معاش استثنائي، تسعى وزارة التلاحم الاجتماعي إلى تقديم جميع الخدمات الضرورية التي تضمن حياة كريمة للشرائح الأكثر احتياجًا من مواطنينا، ومن بين هذه الخدمات تمنح الوزارة فرصة لفئات معينة لتقديم طلباتها للحصول على معاش استثنائي، في السطور التالية، سيقدم البديل توضيحات حول كيفية تقديم طلب المعاش، وذلك بموجب التفاصيل المشروحة بشكل خاص في مصادرنا المخصصة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

قررت وزارة الألفة الاجتماعية تحديد خُطواتٍ ضرورية يجب أن يتبعها الراغبون في تقديم طلب خطوات الحصول على معاش استثنائي، حيث أوضحت أن عملية تقديم الطلب تأتي على النحو التالي:

– لو كنت تعملت سابقاً في جهاز إداري حكومي أو في القطاع العام، يتعين عليك تعبئة نموذج معاش استثنائي من مكتب عملك السابق أو من مكتب التأمين المختص، ومن ثم تقديمه بعد تصديقه وتوقيعه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية عند منح المعاش أو تحسينه.

– سيتم توجيهك إلى الجمعية العامة للتأمين الصحي (لجنة طبية لتقدير نوع المرض ودرجة الحاجة لعلاج طويل الأمد، في حالة تقديم طلب لتحسين المعاش نتيجة لحالة مرضية).

– سيُجرى تحليل اجتماعي لتحديد مصادر دخلك عند تقديم طلب معاش استثنائي بسبب الظروف الاجتماعية.

– يجب تقديم طلب صرف المعاش الاستثنائي مصحوباً بالتقارير الطبية والتحليل الاجتماعي إلى اللجنة التحضيرية للنظر في حقك في الحصول على معاش استثنائي (سواء منحة أو تحسين)، ومن ثم يُعرض الطلب على اللجنة العليا للبت فيه.

الفئات التي يحق لها الصرف

ذكرت الجهة الوطنية للتأمين الاجتماعي على موقعها الخاص أن هناك فئات معينة لديها الحق في خطوات الحصول على معاش استثنائي، تشمل ما يلي:

– يتم منح الأشخاص الذين عملوا سابقاً في القطاع الحكومي والشركات العامة، والذين لم يستفيدوا من أي معاش سابقًا لأي سبب.

– كما يُسمح باستثنائيَّة بتحسين معاشات العاملين السابقين لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية.

– يمكن تقديم طلب للحصول على معاش استثنائي لأولئك الذين قدموا خدمات استثنائية للدولة.

– منح وتحسين معاشات استثنائية للأشخاص المتضررين من الكوارث العامة.