املى ثلاجتك.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

تشهد الأسعار الخاصة بالدواجن اليوم السادس من شهر أغسطس عام 2023 بمختلف الأسواق والمحال التجارية المختصة ببيع أنواع الدواجن المختلفة الهدوء التام وعدم التحرك عن مستواها بعد أن كانت الأسعار الأسبوع الماضي تعتبر في المستوى المتراجع بشكل ملحوظ وذلك ما جاء نتاجًا عن القلة من حيث مستوى القوة الشرائية وكذلك مستوى الأفراجات الجمركية التي تتم على منتجات الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بحسب البورصة الخاصة بالدواجن في مصر ولذلك نقدم في هذا التقرير المعلومة الاقتصادية الكاملة حول أسعار الدواجن من مختلف الأنواع والسلالات المتاحة في الأسواق والمزارع سواء اليوم أو المتوقعة ليوم غد على كل أنواع الدواجن المتوفرة بالسوق المحلي.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 اغسطس 2023

السعر الخاص بالدجاج الأبيض بالمزرعة يصل إلى نحو 60 جنيه مصري، بينما السعر المحلات الخاصة ببيع الطيور الحية يصل ما بين 65 إلى 68 جنيه مصري بالاختلاف ما بين سوق وآخر.

أما بالنسبة للكيلو البانيه فسعره يصل إلى 175 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر كيلو من شيش الطاووق بسعر 160 جنيه.

يصل سعر الكيلو من الأوراك حتى 100 جنيه مصري.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

يسجل كيلو من لحم الدواجن البلدي اليوم بداخل المزرعة مبلغ 95 جنيه مصري.

ولكن السعر التنفيذي الفعلي يصل إلى مستوى 115 جنيه مصري ومن المتوقع استمرار هذا السعر حتى يوم غد الأحد.

سعر الدواجن الاساسو

تبلغ تكلفة شراء الكيلو جرام من نوع الدوجن الحمراء بأرض المزرعة ما بين 83 حتى 85 جنيه للكيلو.

وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 95 وقد يقل إلى 93 جنيه في بعض المناطق الأخرى.

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