Results رابط استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية البحث عن رابط استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية، تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتيجة علي المواقع الإلكترونية المخصصة في إعلان نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول بالرقم الإمتحاني لطلاب القسم العلمي والأدبي، حيث أوشكت النتيجة علي الإعلان في الكنترولات وفقًا لمصادر مسئولة في وزارة التربية.

في بيان رسمي لها، أصدرت وزارة التربية، تنويهاً جديداً يخص نتائج السادس الاعدادي علمي وأدبي في العراق، قائلة “نود اعلام طلبتنا وعوائلنا الكريمة بان الوزارة لم تُحدد موعداً لإعلان النتائج السادس الاعدادي”، مبيناً أن “النتائج وصلت الى مراحلها النهائية بالفحص والتدقيق، حيث سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي بشكل مركزي في كل المديريات في توقيت واحد فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية”.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق 2023

وإليكم خطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2023، لطلاب القسم العلمي والأدبي من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا والإستعلام عن النتائج فور ظهورها مباشرة وهي كالتالي:

1- الدخول علي رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق.

2- ثم البدء في إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بك.

3- ثم إختيار المحافظة.

4- ثم عليك القيام بتحميل كشوفات نتائج السادس الإعدادي فور ظهورها مباشرة.

5- الإنتظار حتي تظهر النتيجة فور إعتمادها مباشرة من وزير التربية العراقي خلال الأيام القادمة.