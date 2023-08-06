رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن رابط تسجيل الراغبات الخاصة بهم، من أجل البدء في التقديم للمرحلة الدراسية الجديدة، فضلاً عن أن العديد منهم يستعدون للدخول إلى الجامعات، وسط ترقب شديد وانتظار مقلق من أولياء الأمور بشأن رغبات أبناءهم ومعرفة الكليات المفضلة لهم، إضافة إلى تسجيل الرغبات يكون بترتيب الرغبات المفضلة لهم وذات مستقبل أفضل، خاصة كليات مثل الطب والهندسة والصيدلة بمختلف فروعها وتخصصاتها المختلفة التي يرغب الكثير من الطلبة في الالتحاق بها.

رغبات الثانوية العامة

وفي نفس السياق أعلنت وزارة التعليم العالي عن أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، أتاحت للشعبة الأدبية بنسبة وصلت إلى 70.615، في حين أن طلاب شعبة علمي بلغت نسبة تسجيل الرغبات فيها إلى 88.29% علمي رياضة، حيث إن الوزارة حريصة على أخذ الحذر التام في تسجيل رغباتهم بأقرب وقت وحتى يُتاح لهم التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وفقًا لما يلي:-