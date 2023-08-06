لأصحاب بطاقات التموين”.. إتاحة تحديث رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير فرصة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات عبر منصة “دعم مصر”، تأتي هذه الخدمة لتسهيل عملية الوصول للخدمات المتعلقة بمنظومة دعم الخبز والتموين عبر الوسائل الإلكترونية، يرتكز هذا الإجراء على تيسير الإجراءات للمواطنين، وذلك من خلال توفير وسيلة سهلة لتحديث وتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة في سجلات الوزارة.

تحديث رقم الهاتف على بطاقة التموين

وتستمر الوزارة أيضًا في توفير خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لحامل البطاقة تعديل رقم الهاتف في حالة تغييره، حيث يمكن للفرد ببساطة دخول موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وإدخال الرقم الجديد للهاتف المحمول، تأتي هذه الخدمة كجزء من حرص الوزارة على التواصل مع حاملي البطاقات التموينية وإعلامهم بالخدمات الحالية وأي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها في المستقبل.

تيسير للتواصل مع حاملي بطاقات التموينية

تقدم منصة دعم مصر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية على موقعها الإلكتروني، هذه الخدمة تهدف إلى تيسير التواصل مع المواطنين وإعلامهم بأحدث الخدمات والتحديثات المتعلقة بمنظومة دعم الخبز والتموين عبر الوسائل الإلكترونية، وتأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، كما يمكن لصاحب البطاقة التموينية عند تغيير رقم هاتفه المحمول، تحديث رقم الهاتف على الموقع الإلكتروني ببساطة، بعد تسجيل الدخول إلى حسابه، يتمكن من إدخال الرقم الجديد وتأكيد التحديث.

سهولة الحصول على البطاقات الجديدة

إلى جانب هذه الخدمة، توفر وزارة التموين العديد من الخدمات لحاملي البطاقات التموينية، مثل إصدار بطاقات جديدة للبطاقات المفقودة أو التالفة، وخدمات نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، لكن يجب على الشخص الذي يرغب في استفادة من تلك الخدمات أن يكون قد قام بتسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية، تُسهم هذه الخدمات في تيسير الإجراءات وتعزيز التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ويسر.

الكارت الموحد: تبسيط الخدمات التموينية

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى تبسيط وتيسير عملية تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تستعد لتطبيق منظومة “الكارت الموحد” بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد خلال الفترة القادمة، سيتم تفعيل هذه المنظومة بعد انتهاء التجارب الفنية الناجحة، كما تهدف منظومة “الكارت الموحد” إلى توفير وسيلة تسهيلية لصرف المقررات التموينية والخبز المدعم للمواطنين، سيتم استخدام البطاقات التموينية الحالية إلى جانب الكارت الموحد، حيث يمكن للمواطن استخدام أي منهما لصرف مستحقاته، يهدف الكارت الموحد إلى تبسيط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، ومن المخطط أن يتم توسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد ليشمل صرف المعاشات واستخدامه في وسائل المواصلات والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المستقبلية.