بشرة سارة افرح تموينك حيزيد” إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023 عبر موقع دعم مصر أهم الشروط والخطوات

يسعى العديد من المواطنين إلى إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين وذلك بعد فتح باب الإضافة للأسر الأولى بالرعاية، ويعتبر عمر الأبناء شرطًا أساسيًا لقبول طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وينص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على قبول الأبناء الذين أعمارهم لا تقل عن 4 سنوات، ما دامت بطاقة التموين للأسرة لا تحتوي على أكثر من 4 أفراد.

إضافة المواليد الجدد

أوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين من خلال زيارة موقع دعم مصر على الإنترنت وعليهم اتباع خطوات التسجيل الموضحة في الرابط المحدد لهذا الغرض، وأكدت الوزارة أنها تستقبل طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين من الفئات المستحقة، مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، ويشترط أن يكون عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم لا يقل عن 4 سنوات.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لتسجيل المواليد على بطاقة التموين من خلال رابط دعم مصر واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع دعم مصر التمويني.

اضغط على خيار “فتح حساب جديد” إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، وإلا قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

اختر خدمات التموين من بين الخيارات المتاحة.

قم بكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة) المرتبطة بالبطاقة التموينية.

اضغط على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

قم بكتابة اسم المولود الجديد (طفل أو طفلة)، وتأكد من أن الاسم مكتوب رباعيًا (الاسم الأول والثاني واسم العائلة).

أدخل الرقم القومي الخاص بالمولود والموجود على شهادة الميلاد.

قم بتحديد صلة القرابة للمولود (مثلاً: ابن، ابنة)، واختر الصفة “ضم الأبناء”.

اضغط على أيقونة “إضافة” لتأكيد عملية إضافة المولود لبطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2023، وفقًا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية هي كالتالي:

يسمح للمواطن بتقديم طلب واحد فقط لإضافة المواليد والأشخاص الموجودين على بطاقة التموين، في حال العثور على أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات.

الحد الأقصى لعدد الأفراد في بطاقة التموين هو 4 أفراد، وهما: الزوج والزوجة واثنين من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويسمح بإضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه لكي يحق للأسرة إضافة المواليد على بطاقة التموين.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يجب أن يكون أقل من 3000 جنيه.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال شهر مايو الماضي أنه سيتم إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين فقط للفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب تكافل وكرامة ومعاش تضامن اجتماعي وأصحاب المعاش الذي يقل عن 2500 جنيه والعاملين بأجور تقل عن 3000 جنيه، ويجب أن يكون عمر المواليد المضافين لا يقل عن 4 سنوات، ويسمح بإضافة طفل واحد فقط للبطاقات التي تحتوي على 3 أفراد، ولا يتم إضافة أي فرد إضافي للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد.