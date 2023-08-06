هتدخل اية لو جايب 55% و60% و65% و70%”.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبة (أدبي – علمي علوم ورياضة)

فتح التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الأولى في جميع المحافظات، وهذه الخطوة تعتبر الخطوة التالية لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد ظهور نتائجهم في الثانوية العامة واجتيازهم امتحان القدرات 2023، في هذه المرحلة يبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يفضلونها وفقًا لمجموعاتهم الكلية.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

أعلن المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2023 عن تراجع طفيف في الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبي مقارنة بالعام الماضي، وتم الإعلان عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، والتي سجلت 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 22304 طالب.

أما بالنسبة لطلاب العلمي رياضة فقد كانت الحدود الدنيا 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 15013 طالب.

وفيما يخص الشعبة الأدبية كانت الحدود الدنيا 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 74923 طالب.

وبذلك يكون الإجمالي الكلي لعدد الطلاب الذين سيشتركون في المرحلة الأولى للتنسيق هو 112240 طالب.

عند مقارنة أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بين عام 2023 وعام 2022 نجد تقاربًا في عدد طلاب شعبة علمي علوم، فقد سجل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى في العام الماضي نسبة 89.02% بينما سجل هذا العام نسبة 88.29%، هذا التقارب ينعكس على مؤشرات التنسيق بتوقعات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي، التي يتم قبول حوالى 22 ألف طالب.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي علمي علوم ورياضة الكلية / المعهد درجة الحد الأدنى طب بيطري سوهاج 364 طب بيطري سوهاج 364 هندسة الزقازيق 363 طب بيطري الزقازيق 363 حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363 طب بيطري عين شمس 363 حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363 طب بيطري كفر الشيخ 363 حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362 حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362 حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 هندسة دمياط 362 حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362 طب بيطري دمنهور 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 طب بيطري المنوفية 362 هندسة عين شمس 361 طب بيطري الإسكندرية 361 طب بيطري أسيوط 361 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361 حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361 طب بيطري جنوب الوادي 360 طب بيطري بنها 360 ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360 حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360 حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360 طب بيطري القاهرة 360 طب بيطري المنيا 359 هندسة بورسعيد 359 حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 حاسبات ومعلومات السويس علوم 359 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359 حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358 حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358 طب بيطري مدينة السادات 358 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358 هندسة طنطا 358 طب بيطري بني سويف 357 حاسبات ومعلومات العريش علوم 357 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357 طب بيطري أسوان 357 طب بيطري مطروح 356.5 طب بيطري الوادي الجديد 356 طب بيطري العريش 356 هندسة كفر الشيخ 355 ألسن كفر الشيخ 355 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354 هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 هندسة بنها بشبرا 353 هندسة بنها 353 هندسة الإسكندرية 353 علوم سوهاج 352 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352 هندسة السويس 352 هندسة حلوان 352 تمريض بورسعيد 351 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350 هندسة حلوان بالمطرية 350 هندسة سوهاج 350 علوم دمنهور 349 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349 هندسة الفيوم 348 علوم الزقازيق 347 هندسة أسوان 347 علوم كفر الشيخ 347 تمريض المنصورة 347 معهد فني صحي المنصورة 346 حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 علوم المنصورة 346 هندسة بني سويف 346 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 346 علوم القاهرة 346 علوم جنوب الوادي 346 علوم الإسكندرية 345 علوم أسيوط 345 هندسة المنيا 345 هندسة جنوب الوادي 344 تمريض طنطا 344 هندسة أسيوط 344 حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343 علوم طنطا 343 سياسة واقتصاد السويس 343 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343 هندسة الطاقة أسوان 343 علوم بنها 343 معهد فني صحى طنطا 342 علوم المنيا 342 حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342 سياسة واقتصاد بني سويف 342 علوم عين شمس 342 حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 علوم دمياط 341 علوم بورسعيد 341 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 علوم المنوفية بشبين الكوم 341 معهد فني صحي الزقازيق 340 علوم الفيوم 340 تمريض دمياط 340 علوم أسوان 340 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339 علوم بني سويف 339 علوم السويس 339 تخطيط عمراني القاهرة 339 علوم حلوان 339 ألسن عين شمس 338 الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338 علوم الوادي الجديد 338 علوم العريش 338 علوم بنات عين شمس 338 حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337 تمريض الزقازيق 337 ألسن أسوان 337 حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337 ألسن الفيوم 337 معهد فني صحي إسماعيلية 337 حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337 الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336 ألسن الأقصر 336 ألسن بني سويف 336 ألسن سوهاج 335 حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335 ألسن المنيا 335 معهد فني صحي بورسعيد 335 معهد فني صحي سوهاج 334 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334 تمريض دمنهور 334 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 334 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334 معهد فني صحي أسيوط 333 علوم البترول والتعدين مطروح 333 معهد فني صحي الإسكندرية 332 علوم الأرض بني سويف 332 تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 فني صحي جنوب الوادي 332 ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332 حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332 الإعاقة والتأهيل بني سويف 331 فنون تطبيقية بنها 331 حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331 حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 معهد فني صحي بنها 329 حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329 علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328 آثار دمياط 328 حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328 حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328 حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327 فنون تطبيقية حلوان 327 حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327 فني تمريض طنطا 327 فني تمريض المنصورة 326 حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326 تربية الزقازيق 325 ألسن كفر الشيخ رياضة 324 تربية المنصورة 324 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324 آثار عين شمس 324 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324 آثار القاهرة 324 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324 آثار أسوان 323 تمريض بنها 323 معهد فني صحي رياضة طنطا 323 فنون تطبيقية دمياط 322 تمريض كفر الشيخ 322 تمريض أسيوط 321 آثار ولغات مطروح 321 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321 آثار الأقصر 321 معهد فني صحي رياضة المنصورة 320 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320 معهد فني صحي بني سويف 320 الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 319 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319 فنون تطبيقية بني سويف 319 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318 تربية طنطا 318 سياسة واقتصاد السويس رياضة 318 آثار الفيوم 318 تمريض سوهاج 317 ثروة سمكية السويس 317 تجارة المنصورة 317 سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316 تربية بورسعيد 315 فنى تمريض الزقازيق 314 زراعة المنصورة 314 تجارة الزقازيق 314 حقوق الزقازيق 313 معهد فني صحي رياضة بنها 313 فنون جميلة (عمارة) حلوان 313 تمريض المنيا 313 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313 تمريض جنوب الوادي 312 علوم الإسكندرية رياضة 312 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312 آثار جنوب الوادي 311 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311 تمريض القاهرة 311 فني تمريض كفر الشيخ 311 تجارة العريش 311 المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 311 تجارة كفر الشيخ 310 ألسن أسوان رياضة 310 فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 حقوق كفرالشيخ 310 آثار سوهاج 310 إعلام القاهرة 310 معهد فني صحي رياضة الزقازيق 310 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310 علوم القاهرة رياضة 310 زراعة دمنهور 310 زراعة القاهرة 310 زراعة دمياط 309 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 309 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309 فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 تجارة دمياط 308 علوم المنصورة رياضة 308 ألسن عين شمس رياضة 308 علوم الأرض بني سويف رياضة 308 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308 تربية المنوفية بشبين الكوم 307 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307 تمريض عين شمس 307 فني تمريض الإسكندرية 307 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 307 دار العلوم القاهرة 306 تربية دمنهور 306 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306 تمريض مطروح 306 تمريض الإسكندرية 306 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 306 ألسن الفيوم رياضة 306 علوم دمنهور رياضة 305 ألسن بني سويف رياضة 305 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304 ألسن الأقصر رياضة 304 علوم عين شمس رياضة 304 تربية كفر الشيخ 304 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303 المعهد الفني للتمريض بالجونة 303 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303 تربية الإسكندرية 303 تجارة طنطا 303 زراعة الإسكندرية 302 علوم الزقازيق رياضة 302 علوم طنطا رياضة 302 إعلام المنوفية 302 علوم كفر الشيخ رياضة 301 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301 تمريض بني سويف 301 علوم بنها رياضة 301 تربية طفولة مبكرة المنصورة 301 زراعة طنطا 301 تجارة بورسعيد 301 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 301 تربية طفولة مبكرة بورسعيد 300 زراعة عين شمس 300 تمريض حلوان 300 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 300 ألسن المنيا رياضة 300 تجارة بنها 299 تربية بنها 299 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 299 أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299 تجارة القاهرة 299 علوم حلوان رياضة 299 تجارة دمنهور 299 تجارة الإسكندرية 299 زراعة الزقازيق 299 تربية مدينة السادات 298 فنون جميلة (عمارة) المنيا 298 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298 فنون جميلة (فنون) حلوان 298 علوم دمياط رياضة 298 ألسن سوهاج رياضة 298 تربية المنيا 298 تجارة المنوفية بشبين الكوم 297 معهد فني صحي أسوان 297 تجارة وإدارة أعمال حلوان 297 علوم بورسعيد رياضة 297 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 تجارة سوهاج 297 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 297 فنون جميلة (فنون) المنصورة 297 تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 296 علوم الفيوم رياضة 296 تجارة جنوب الوادي 296 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 296 تجارة عين شمس 296 علوم السويس رياضة 296 تمريض الفيوم 296 تجارة بني سويف 295 زراعة كفر الشيخ 295 تجارة انتساب موجه المنصورة 295 معهد فني صحي إمبابة 295 علوم بني سويف رياضة 295 علوم أسوان رياضة 295 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 294 تجارة السويس 294 المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 294 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294 تجارة أسوان 293 معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 293 فنون جميلة (فنون) المنيا 293 تجارة أسيوط 293 فني تمريض أسيوط 293 فني تمريض المنيا 293 فنون جميلة (فنون) أسيوط 293 معهد فني صحي رياضة الإسكندرية 293 إعلام بني سويف 292 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 292 تجارة مدينة السادات 292 فنون جميلة (فنون) الأقصر 292 معهد عالي حاسبات ومعلومات بمدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 291 علوم أسيوط رياضة 291 علوم المنيا رياضة 291 علوم جنوب الوادي رياضة 290 تربية رياضية بنين دمياط 290 فنى تمريض سوهاج 290 علوم العريش رياضة 290 تجارة انتساب موجه الزقازيق 290 زراعة المنوفية بشبين الكوم 290 علوم الوادي الجديد رياضة 290 فنى تمريض جنوب الوادي 289 تربية طفولة مبكرة المنوفية 289 زراعة بنها بمشتهر 289 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 289 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 289 زراعة القاهرة رياضة 289 تربية طنطا رياضة 289 علوم سوهاج رياضة 289 علوم بنات عين شمس رياضة 289 معهد فني صحي رياضة بورسعيد 289 معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر 288.1 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287 تربية (طفولة) كفر الشيخ 287 تجارة انتساب موجه دمياط 287 زراعة سوهاج 287 العلوم الزراعية البيئية العريش 287 تربية سوهاج 287 تربية الزقازيق رياضة 286 تربية جنوب الوادي 286 تربية طفولة مبكرة أسيوط 286 زراعة الإسكندرية رياضة 286 فني تمريض بنها 286 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 زراعة عين شمس رياضة 285 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 285 زراعة مطروح بفوكه 285 الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم 285 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 285 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 285 زراعة الفيوم 285 معهد فني صحي رياضة إسماعيلية 285 معهد فني صحي رياضة بني سويف 285 ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد 284 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284 تربية (طفولة) طنطا 284 تمريض أسوان 284 تجارة انتساب موجه طنطا 284 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 284 تجارة انتساب موجه القاهرة 283 تربية جنوب الوادي بالغردقة 283 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283 تربية الفيوم 283 تربية بورسعيد رياضة 283 زراعة بني سويف 282 تربية أسيوط 282 تجارة انتساب موجه بورسعيد 282 تجارة انتساب موجه بنها 282 تجارة انتساب موجه دمنهور 282 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 282 تربية مطروح 281 زراعة الوادي الجديد 281 زراعة وموارد طبيعية أسوان 281 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 281 تجارة انتساب موجه عين شمس 281 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 281 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 281 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 281 تربية عين شمس رياضة 281 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 281 حقوق المنيا 281 زراعة أسيوط 281 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281 الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 281 زراعة جنوب الوادي 280 حقوق سوهاج 280 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 280 زراعة المنيا 280 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 280 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280 إعلام جنوب الوادي 279 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279 تربية المنصورة رياضة 279 تربية الإسكندرية رياضة 278 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 278 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 278 تجارة انتساب موجه بني سويف 278 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278 تربية حلوان 278 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 278 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278 تجارة انتساب موجه أسوان 278 زراعة المنصورة رياضة 277 تربية نوعية الزقازيق 277 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277 تجارة انتساب موجه أسيوط 277 تجارة انتساب موجه السويس 277 معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس 277 تربية طفولة مبكرة دمنهور 277 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 277 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 276 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 276 تجارة انتساب موجه سوهاج 276 تجارة انتساب موجه العريش 276 زراعة دمياط رياضة 276 زراعة كفر الشيخ رياضة 276 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276 تربية السويس 276 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 276 حقوق دمياط 275 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275 تربية حلوان رياضة 275 دار العلوم الفيوم 275 تربية بنات عين شمس 274 إعلام القاهرة رياضة 274 تربية طفولة مبكرة القاهرة 273 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علو 273 المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر 273 تربية نوعية طنطا 273 آداب القاهرة 273 تربية نوعية كفر الشيخ 272.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 272 معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 272 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 272 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات علوم 272 حقوق انتساب موجه الزقازيق 272 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 272 تربية الوادي الجديد 271 دار العلوم أسوان 271 آداب المنصورة 271 فنى صحي جنوب الوادي رياضة 271 زراعة الزقازيق رياضة 271 تربية بني سويف 270 تربية طفولة مبكرة مطروح 270 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270 تربية طفولة مبكرة المنيا 270 تربية طفولة مبكرة المنيا 270 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6 أكتوبر 270 تربية بنها رياضة 269 تربية العريش 269 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 269 فني تمريض بني سويف 269 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية 269 دار العلوم المنيا 269 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268 معهد فني صحي رياضة امبابة 268 تربية طفولة مبكرة بني سويف 268 تربية نوعية الإسكندرية 267 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267 تربية نوعية المنصورة 267 آداب الزقازيق 267 حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265 زراعة الفيوم رياضة 265 تربية (طفولة) الإسكندرية 265 تربية الفيوم رياضة 265 ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 264 تربية (طفولة) دمنهور 264 تربية مدينة السادات رياضة 264 زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 264 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264 تربية نوعية المنيا 264 زراعة بنها رياضة بمشتهر 263 آداب بنها 263 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية اطراف صناعية 263 إعلام المنوفية رياضة 263 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 262.5 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262 القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم 262 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 262 معهد فني صحى رياضة سوهاج 262 آداب الإسكندرية 262 حقوق الإسكندرية 261 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261 المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260 حقوق القاهرة 260 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 260 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260 فني تمريض الفيوم 260 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 260 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 260 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 259 آداب عين شمس 259 حقوق جنوب الوادي 259 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 259 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 259 سياحة وفنادق الإسكندرية 258.1 تربية دمياط 258 آداب طنطا 258 حقوق بني سويف 258 آداب بورسعيد 258 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257 آداب المنوفية بشبين الكوم 257 اقتصاد منزلي العريش 257 آداب كفر الشيخ 257 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 257 تربية بنات عين شمس رياضة 257 حقوق عين شمس 257 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر 256 معهد فني صحي رياضة أسيوط 256 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم 256 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 256 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255 المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 255 حقوق الفيوم 255 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255 آداب دمنهور 255 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255 تربية نوعية أسيوط 255 حقوق أسيوط 254 حقوق المنصورة 254 تربية (طفولة) عين شمس 254 آداب حلوان 254 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253 آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253 حقوق أسوان 253 حقوق طنطا 252 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252 حقوق بنها 252 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252 المعهد العالي للهندسة ببلبيس 251 تربية دمنهور رياضة 251 الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 251 دار العلوم انتساب موجه المنيا 251 آداب وعلوم إنسانية السويس 250 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250 معهد فني صحى رياضة أسوان 250 آداب الفيوم 250 اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250 تربية نوعية القاهرة 250 المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 250 آداب انتساب موجه الإسكندرية 250 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250 آداب انتساب موجه القاهرة 249 آداب انتساب موجه الزقازيق 249 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 249 أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249 دار العلوم انتساب موجه أسوان 249 آداب دمياط 249 آداب أسوان 248 آداب بنات عين شمس 248 معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 248 حقوق حلوان 248 تربية نوعية جنوب الوادي 248 عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 248 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248 إعلام بني سويف رياضة 247 حقوق المنوفية بشبين الكوم 247 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 247 آداب العريش 247 تربية (طفولة) جنوب الوادي 247 فنى تمريض القاهرة 246 حقوق مدينة السادات 246 سياحة وفنادق بني سويف 246 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه أسيوط 246 آداب أسيوط 246 فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة 246 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 آداب الوادي الجديد 246 حقوق انتساب موجه سوهاج 246 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246 آداب سوهاج 246 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 246 آداب جنوب الوادي 246 فني تمريض أسوان 246 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246 اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246 تربية أسوان 246 آداب بني سويف 246 سياحة وفنادق المنيا 246 آداب المنيا 246 سياحه وفنادق الأقصر 246 الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة 246 إعلام جنوب الوادي رياضة 246 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246 سياحة وفنادق مدينة السادات 246 سياحة وفنادق المنصورة 246 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246 سياحة وفنادق الفيوم 246 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246 آداب انتساب موجه المنصورة 246 آداب انتساب موجه بنها 246 آداب انتساب موجه عين شمس 246 آداب انتساب موجه دمنهور 246 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246 سياحة وفنادق مطروح 246 حقوق انتساب موجه القاهرة 246 حقوق انتساب موجه عين شمس 246 حقوق انتساب موجه بني سويف 246 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246 آداب انتساب موجه طنطا 246 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية 246

المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2023

من المرتقب أن تكون مؤشرات تنسيق الكليات 2023 كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب: 90.8%

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان: 90.3%

الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي: 89.6%

الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة: يتراوح ما بين 89% إلى 88.5%

تم تحديد هذه المؤشرات بناءً على قرارات اللجنة العليا للتنسيق واعتماد أعداد الطلاب المقرر قبولهم في كل كلية، بالإضافة إلى رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ووفقًا لمؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب علمي رياضة يتوقع أن يكون هناك احتمالية زيادة الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، يرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة أكثر من 85% في الثانوية العامة عن العام الماضي، هذا الارتفاع يجعل من المتوقع تسجيل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بين 345 إلى 342 درجة.

ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات تنسيق القبول بكليات الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية ارتفاعًا في عام 2023 يعود ذلك جزئيًا إلى بدء تطبيق إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والجامعات التكنولوجية، وكذلك إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض.