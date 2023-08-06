متى امتحانات الدور الثاني الثالث المتوسط 2023؟.. وما مصير الراسبين بثلاث مواد؟

يتساءل الكثير من الطلاب داخل دولة العراق عن متى امتحانات الدور الثاني الثالث المتوسط 2023 نظرًا لأن النتائج بالفعل حصل عليها الطلاب من خلال الموقع المُقرر لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تسعى الوزارة في تقديم يد العون لكافة الطلاب والطالبات على مستوى دولة العراق، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل بالإضافة إلى الجدول المُقرر للمواد الدراسية.

متى امتحانات الدور الثاني الثالث المتوسط 2023؟

عقب حصول الطلاب على نتائج الثالث المتوسط والبعض حصل على درجات جيدة والبعض رسب في بعض المواد لذلك بدأت مرحلة البحث حول موعد امتحانات الدور الثاني الثالث المتوسط 2023 لكي يستعدون لها بشكل كامل، وجاءت الجدول الخاص بالمواد على النحو التالي وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم العراقية:

ما هو مصير الراسبين في ثلاث مواد؟

يتساءل الطلاب حول إمكانية دخولهم امتحانات الدور الثاني الراسبين بثلاث مواد ولكن جاء الرد من قبل الجهات المسؤولة أن الأشخاص الراسبين في مادة أو اثنين هم فقط الذين يتمكنون من الدخول لامتحانات الدور الثاني أما الراسبين في ثلاث مواد لا يُمكنهم الدخول ولكن يقومون بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى، وفي حال الوزارة عن خلاف هذا القرار سنوفيكم بالخبر مباشرةً.

الاستعلام عن اعترضات الثالث المتوسط

بعد ظهور النتائج الخاصة بالطلاب فمنهم رغب في تقديم اعتراض على النتيجة الخاصة به لكي يتم إعادة تصحيحها مرة أخرى، حيث تسعى وزارة التربية العراقية في تقديم يد العون للطلاب والطالبات في جميع أنحاء محافظات العراق دون استثناء أيًا منهما، حيث أعلنت عن الرابط المُقرر لتقديم الاعتراض والخطوات أيضًا التي سنتطرق إليها بالتفصيل: