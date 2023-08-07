الكليات التي تقبل من 50% و55% و60% و70% أدبي وعلمي”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

في انتظار طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة لعام 2023 نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات العلمية والتخصصات الرياضية في العام الحالي بعد بدء تسجيل الرغبات السبت الماضي، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 لمعرفة الجامعات والتخصصات المتاحة وفقًا للدرجات والمجموع العام الذي حصلوا عليه، يأملون في أن تكون هناك فرصة للالتحاق بالجامعة المفضلة لديهم ومواصلة دراساتهم العليا في المجال الذي يحبونه ويتمتعون بالاهتمام به، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

بالنسبة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بالشعبة العلمية التخصص رياضة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض المؤشرات الهامة حول نتائج الطلاب، وفقًا للإعلان الرسمي فإن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالبًا بنسبة 0.39% من إجمالي الطلاب المتقدمين، كما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% 18319 طالبًا بنسبة 3.06%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% 35927 طالبًا بنسبة 6%، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% 52953 طالبًا بنسبة 8.84%.

وفي العام الماضي بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة “83.65%”، ولكن بناءً على تغير نسبة النجاح لهذا العام من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق في كليات الهندسة لعام 2023 أقل بقليل، هذه المعلومات مهمة للطلاب المتقدمين للتنسيق في تحديد توقعاتهم بشأن فرصة الالتحاق بكليات الهندسة في هذا العام.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي وادبي