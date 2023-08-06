لمحدودي الدخل لو عاوز تشتري عربية”.. سعرها أقل من 90 ألف جنيه أفضل 5 سيارات (هيونداي اكسيل -أوبل كورسا)
يعاني السوق المصري للسيارات من نقص في المعروض نتيجة الأزمات المتتالية عالميًا مما أدى إلى زيادة مبالغة في الأسعار، وهناك بعض الطرازات التي تظل الأكثر شهرة وتداولًا بين المواطنين في السوق بسبب مقوماتها المميزة التي تجعلها مفضلة عند الكثير من الناس، وتتميز هذه السيارات بسهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، حتى في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الصناعة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها سواء كانت جديدة “زيرو” أو مستعملة فإنها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.
أفضل 5 سيارات سعرها أقل من 90 ألف جنيه
فيما يلي قائمة بأفضل 5 سيارات سعرها لا يتعدى الـ90 ألف جنيه مصري:
- هيونداي اكسيل
معلومات عن سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994
|المعلومة
|القيمة
|الموديل
|هيونداي اكسيل 1994
|المحرك
|1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة
|عزم الدوران
|10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة
|سعر السيارة المستعملة
|يتراوح بين 70 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.
فيات اونو
معلومات عن سيارة فيات أونو موديل 1997
|المعلومة
|القيمة
|الموديل
|فيات أونو 1997
|المحرك
|1000 سي سي بقوة 45 حصان
|عزم الدوران
|74 نيوتن متر
|السرعة القصوى
|145 كم/س
|التسارع من 0 إلى 100 كم/س
|17.7 ثانية
|استهلاك الوقود
|5.9 لتر/100 كم
|ناقل الحركة
|مانيوال 5 سرعات
|سعر السيارة المستعملة
|يتراوح بين 75 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.
كيا برايد
معلومات عن سيارة كيا برايد موديل 1997
|المحرك
|سعة المحرك (سي سي)
|ناقل الحركة
|قوة المحرك (حصان)
|عزم أقصى للدوران (نيوتن/ متر)
|محرك
|1300
|أوتوماتيك
|88
|141
|محرك
|1150
|يدوي (5 سرعات)
|–
|–
سعر السيارة المستعملة يتراوح بين 80 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.
أوبل كورسا
معلومات عن سيارة أوبل كورسا موديل 1998
|المحرك
|سعة المحرك (سي سي)
|ناقل الحركة
|نوع الدفع
|رباعي الاسطوانات 4 سلندر
|1000
|مانيوال (4 سرعات)
|دفع أمامي
|–
|1400
|مانيوال (4 سرعات)
|دفع أمامي
سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1998 في سوق السيارات المستعمل يتراوح ما بين 85 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وذلك حسب الحالة الفنية للسيارة وتغيرات الأسعار المستمرة.
سكودا فيليشيا
معلومات عن سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997
|المعلومة
|القيمة
|المحرك
|1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، 8 صمام كربراتير
|قوة المحرك
|50 حصانا
|ناقل الحركة
|مانيوال (5 سرعات)
|السرعة القصوى
|140 كيلو متر في الساعة
|نظام الدفع
|أمامي
|سعر السيارة المستعملة
|يتراوح بين 90 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.