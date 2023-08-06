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لمحدودي الدخل لو عاوز تشتري عربية”.. سعرها أقل من 90 ألف جنيه أفضل 5 سيارات (هيونداي اكسيل -أوبل كورسا)

ahmed.khaledمنذ 34 دقيقة
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أفضل 5 سيارات سعرها أقل من 90 ألف جنيه
أفضل 5 سيارات سعرها أقل من 90 ألف جنيه

يعاني السوق المصري للسيارات من نقص في المعروض نتيجة الأزمات المتتالية عالميًا مما أدى إلى زيادة مبالغة في الأسعار، وهناك بعض الطرازات التي تظل الأكثر شهرة وتداولًا بين المواطنين في السوق بسبب مقوماتها المميزة التي تجعلها مفضلة عند الكثير من الناس، وتتميز هذه السيارات بسهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، حتى في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الصناعة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها سواء كانت جديدة “زيرو” أو مستعملة فإنها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.

أفضل 5 سيارات سعرها أقل من 90 ألف جنيه

فيما يلي قائمة بأفضل 5 سيارات سعرها لا يتعدى الـ90 ألف جنيه مصري:

  • هيونداي اكسيل

معلومات عن سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994

المعلومةالقيمة
الموديلهيونداي اكسيل 1994
المحرك1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة
عزم الدوران10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة
سعر السيارة المستعملةيتراوح بين 70 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

فيات اونو

معلومات عن سيارة فيات أونو موديل 1997

المعلومةالقيمة
الموديلفيات أونو 1997
المحرك1000 سي سي بقوة 45 حصان
عزم الدوران74 نيوتن متر
السرعة القصوى145 كم/س
التسارع من 0 إلى 100 كم/س17.7 ثانية
استهلاك الوقود5.9 لتر/100 كم
ناقل الحركةمانيوال 5 سرعات
سعر السيارة المستعملةيتراوح بين 75 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

كيا برايد

معلومات عن سيارة كيا برايد موديل 1997

المحركسعة المحرك (سي سي)ناقل الحركةقوة المحرك (حصان)عزم أقصى للدوران (نيوتن/ متر)
محرك1300أوتوماتيك88141
محرك1150يدوي (5 سرعات)

سعر السيارة المستعملة يتراوح بين 80 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

أوبل كورسا

معلومات عن سيارة أوبل كورسا موديل 1998

المحركسعة المحرك (سي سي)ناقل الحركةنوع الدفع
رباعي الاسطوانات 4 سلندر1000مانيوال (4 سرعات)دفع أمامي
1400مانيوال (4 سرعات)دفع أمامي

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1998 في سوق السيارات المستعمل يتراوح ما بين 85 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وذلك حسب الحالة الفنية للسيارة وتغيرات الأسعار المستمرة.

سكودا فيليشيا

معلومات عن سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

المعلومةالقيمة
المحرك1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، 8 صمام كربراتير
قوة المحرك50 حصانا
ناقل الحركةمانيوال (5 سرعات)
السرعة القصوى140 كيلو متر في الساعة
نظام الدفعأمامي
سعر السيارة المستعملةيتراوح بين 90 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

 

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ahmed.khaledمنذ 34 دقيقة
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