لمحدودي الدخل لو عاوز تشتري عربية”.. سعرها أقل من 90 ألف جنيه أفضل 5 سيارات (هيونداي اكسيل -أوبل كورسا)

يعاني السوق المصري للسيارات من نقص في المعروض نتيجة الأزمات المتتالية عالميًا مما أدى إلى زيادة مبالغة في الأسعار، وهناك بعض الطرازات التي تظل الأكثر شهرة وتداولًا بين المواطنين في السوق بسبب مقوماتها المميزة التي تجعلها مفضلة عند الكثير من الناس، وتتميز هذه السيارات بسهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، حتى في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الصناعة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها سواء كانت جديدة “زيرو” أو مستعملة فإنها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.

أفضل 5 سيارات سعرها أقل من 90 ألف جنيه

فيما يلي قائمة بأفضل 5 سيارات سعرها لا يتعدى الـ90 ألف جنيه مصري:

هيونداي اكسيل

معلومات عن سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994

المعلومة القيمة الموديل هيونداي اكسيل 1994 المحرك 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة عزم الدوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة سعر السيارة المستعملة يتراوح بين 70 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

فيات اونو

معلومات عن سيارة فيات أونو موديل 1997

المعلومة القيمة الموديل فيات أونو 1997 المحرك 1000 سي سي بقوة 45 حصان عزم الدوران 74 نيوتن متر السرعة القصوى 145 كم/س التسارع من 0 إلى 100 كم/س 17.7 ثانية استهلاك الوقود 5.9 لتر/100 كم ناقل الحركة مانيوال 5 سرعات سعر السيارة المستعملة يتراوح بين 75 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

كيا برايد

معلومات عن سيارة كيا برايد موديل 1997

المحرك سعة المحرك (سي سي) ناقل الحركة قوة المحرك (حصان) عزم أقصى للدوران (نيوتن/ متر) محرك 1300 أوتوماتيك 88 141 محرك 1150 يدوي (5 سرعات) – –

سعر السيارة المستعملة يتراوح بين 80 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية للسيارة.

أوبل كورسا

معلومات عن سيارة أوبل كورسا موديل 1998

المحرك سعة المحرك (سي سي) ناقل الحركة نوع الدفع رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1000 مانيوال (4 سرعات) دفع أمامي – 1400 مانيوال (4 سرعات) دفع أمامي

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1998 في سوق السيارات المستعمل يتراوح ما بين 85 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وذلك حسب الحالة الفنية للسيارة وتغيرات الأسعار المستمرة.

سكودا فيليشيا

معلومات عن سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997