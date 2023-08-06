الفراخ ااتجننت خلاص”.. بورصة أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم في سوق الدواجن بزيادة قدرها 5 جنيهات، حيث تتراوح بين 69 و70 جنيهًا للكيلو وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة، حيث تميزت الأسواق الرئيسية التي تستهدفها صادرات الدواجن المصرية مؤخرًا بالدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة، وتستهلك مصر شهريًا حوالي 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وقد تمكنت مصر مؤخرًا من تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تقدر بحوالي 97%.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

• سعر الفراخ البيضاء اليوم سجل في بورصة الدواجن 65 جنيهًا، وتتراوح أسعارها لدى المستهلكين في الأسواق الشعبية بين 71 و73 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن، فوصل إلى 55 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلكين في الأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو.

شهدت أسعار الفراخ البلدي انخفاضًا في بورصة الدواجن اليوم، حيث وصلت سعرها إلى 95 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق بـ 100 جنيه للكيلو.

أما بالنسبة لأسعار أجزاء الفراخ، فقد سجل كيلو أوراك 85 جنيهًا، وكيلو الدبابيس وصل إلى 85 جنيهًا أيضًا، وكيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بسعر 55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

يختلف سعر كيلو البانيه اليوم الأحد من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح بين 160 و165 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم ارتفاعًا بنسبة 4 جنيهات، لتصل إلى 64 جنيهًا للكيلو من الدجاج الأبيض، وتنوعت أسعار الدواجن البلدي بين 105 و110 جنيهات، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك، وقد شهدت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية ارتفاعًا بنحو جنيهين، لتصل إلى 94 جنيهًا للكيلو. بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر الأمهات البيضاء 53 جنيهًا في المزرعة، وأكد عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، في بيان سابق صدر عن الوزارة، أن الدولة ملتزمة بدعم قطاع الثروة الداجنة وتوفير فرص استثمارية جديدة للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار البيض اليوم