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“لو بتفكر تبني أحسب هتكلفك كأم”.. أسعار مواد البناء اليوم الحديد والاسمنت الأحد 6 أغسطس 2023

ahmed.khaledمنذ 50 دقيقة
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أسعار مواد البناء اليوم
أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسواق الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في أسعارهما على الصعيدين المحلي والشركات والمصانع، حيث بلغ سعر طن الحديد من عز نحو 36017 جنيهًا للطن، وتأتي هذه التحركات في أسعار الحديد والأسمنت بعد آخر تحديث من قبل الشركات والمصانع، حيث قد يظهر اختلاف في أسعارها على صعيد تجار التجزئة والموزعين، ويأتي هذا التطور في ظل قرار اتخذه البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة، حيث تم رفع سعري الإيداع والإقراض بمقدار 1% ليصلان إلى نسبة 19.25% و20.25% على الترتيب، هذه الأحداث تعكس التغيرات الإقتصادية الحالية وتأثيرها على أسواق الحديد والأسمنت، مما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات والتحركات في هذه القطاعات المهمة.

أسعار الحديد اليوم

تظهر هذه الأسعار التغيرات الحالية في أسواق الحديد وتلخص توجهات الأسعار لمختلف شركات الحديد، يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا للتحديثات والتطورات في السوق.

المصنعسعر الطن (جنيه)
الحديد الاستثماري35427
حديد عز36017
حديد عز والدخيلة35500
حديد الكومي33500
حديد المراكبي33500
حديد مصر ستيل33400
حديد سرحان33500
حديد بشاي35000
حديد الدخيلة35500
حديد المعادي32500
حديد مصر ستيل33400
حديد المصريين33700
حديد العشري32000

أسعار الأسمنت اليوم

نوع الأسمنتسعر الطن (جنيه)
الأسمنت الرمادي1863
أسمنت المسلح1750
أسمنت النصر1700
أسمنت وادي النيل1680
أسمنت المخصوص1700
أسمنت طرة وحلوان1710
أسمنت السهم1680
الأسمنت الأبيض3600
الأسمنت سوبر سيناء3450
أسمنت الواحة الأبيض3550
أسمنت الواحة المخلوط1130

 

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ahmed.khaledمنذ 50 دقيقة
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