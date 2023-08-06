“لو بتفكر تبني أحسب هتكلفك كأم”.. أسعار مواد البناء اليوم الحديد والاسمنت الأحد 6 أغسطس 2023

شهدت أسواق الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في أسعارهما على الصعيدين المحلي والشركات والمصانع، حيث بلغ سعر طن الحديد من عز نحو 36017 جنيهًا للطن، وتأتي هذه التحركات في أسعار الحديد والأسمنت بعد آخر تحديث من قبل الشركات والمصانع، حيث قد يظهر اختلاف في أسعارها على صعيد تجار التجزئة والموزعين، ويأتي هذا التطور في ظل قرار اتخذه البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة، حيث تم رفع سعري الإيداع والإقراض بمقدار 1% ليصلان إلى نسبة 19.25% و20.25% على الترتيب، هذه الأحداث تعكس التغيرات الإقتصادية الحالية وتأثيرها على أسواق الحديد والأسمنت، مما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات والتحركات في هذه القطاعات المهمة.

أسعار الحديد اليوم

تظهر هذه الأسعار التغيرات الحالية في أسواق الحديد وتلخص توجهات الأسعار لمختلف شركات الحديد، يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا للتحديثات والتطورات في السوق.

المصنع سعر الطن (جنيه) الحديد الاستثماري 35427 حديد عز 36017 حديد عز والدخيلة 35500 حديد الكومي 33500 حديد المراكبي 33500 حديد مصر ستيل 33400 حديد سرحان 33500 حديد بشاي 35000 حديد الدخيلة 35500 حديد المعادي 32500 حديد مصر ستيل 33400 حديد المصريين 33700 حديد العشري 32000

أسعار الأسمنت اليوم