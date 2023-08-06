“لو بتفكر تبني أحسب هتكلفك كأم”.. أسعار مواد البناء اليوم الحديد والاسمنت الأحد 6 أغسطس 2023
شهدت أسواق الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في أسعارهما على الصعيدين المحلي والشركات والمصانع، حيث بلغ سعر طن الحديد من عز نحو 36017 جنيهًا للطن، وتأتي هذه التحركات في أسعار الحديد والأسمنت بعد آخر تحديث من قبل الشركات والمصانع، حيث قد يظهر اختلاف في أسعارها على صعيد تجار التجزئة والموزعين، ويأتي هذا التطور في ظل قرار اتخذه البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة، حيث تم رفع سعري الإيداع والإقراض بمقدار 1% ليصلان إلى نسبة 19.25% و20.25% على الترتيب، هذه الأحداث تعكس التغيرات الإقتصادية الحالية وتأثيرها على أسواق الحديد والأسمنت، مما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات والتحركات في هذه القطاعات المهمة.
أسعار الحديد اليوم
تظهر هذه الأسعار التغيرات الحالية في أسواق الحديد وتلخص توجهات الأسعار لمختلف شركات الحديد، يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا للتحديثات والتطورات في السوق.
|المصنع
|سعر الطن (جنيه)
|الحديد الاستثماري
|35427
|حديد عز
|36017
|حديد عز والدخيلة
|35500
|حديد الكومي
|33500
|حديد المراكبي
|33500
|حديد مصر ستيل
|33400
|حديد سرحان
|33500
|حديد بشاي
|35000
|حديد الدخيلة
|35500
|حديد المعادي
|32500
|حديد مصر ستيل
|33400
|حديد المصريين
|33700
|حديد العشري
|32000
أسعار الأسمنت اليوم
|نوع الأسمنت
|سعر الطن (جنيه)
|الأسمنت الرمادي
|1863
|أسمنت المسلح
|1750
|أسمنت النصر
|1700
|أسمنت وادي النيل
|1680
|أسمنت المخصوص
|1700
|أسمنت طرة وحلوان
|1710
|أسمنت السهم
|1680
|الأسمنت الأبيض
|3600
|الأسمنت سوبر سيناء
|3450
|أسمنت الواحة الأبيض
|3550
|أسمنت الواحة المخلوط
|1130