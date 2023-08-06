إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن في هذا الموعد.. ورابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتحدث حول موعد ظهور التوجيهي في الأردن بعدما سأل عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وينتظر العديد بتفائل أن تكون نسبة النجاح لعام 2023 ميلاديًا أفضل من العام السابق، حيث أن الوزارة عملت بأقصى ما في وسعها على توجيه المختصين بالتدريس للطلاب وفقًا للمناهج المخطط لها وبالطريقة المبسطة، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الفهم بكل سهولة والتمكن من اجتياز الامتحانات والإجابة بطريقة نموذجية، وخلال المقال سنعرض الموعد المقرر لظهور نتائج التوجيهي في الأردن.

موعد ظهور التوجيهي

أشارت وزارة التربية والتعليم في الأردن أن الوقت الحالي مازالوا في مرحلة تصحيح أوراق الإجابة عن الامتحانات، وسوف يتم الدحول في مرحلة المراجعة والتدقيق بمجرد الانتهاء من التصحيح، وأن موعد ظهور التوجيهي 2023 سوف يكون بعد منتصف ضهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يكون في يوم 18/ 8/ 2023 ميلاديًا، وأوضح مصدر من داخل الوزارة أن نتائج هذا العام مبشرة بالخير عن العام السابق، حيث أنه حتى الأن نسبة النجاح أعلى بقدر مرضي عن الماضي، وقالت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن موعد النتائج عند تحديدة، وستكون النتائج متاحة للجميع على موقعها الرسمي.

استخراج نتائج التوجيهي في الأردن

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن هناك رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج التوجيهي باتباع عدة خطوات، وتلك الخطوات كالتالي: