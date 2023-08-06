موعد نتائج التوجيهي 2023 الاردن في هذا التوقيت.. ورابط استخراج النتيجة

نتائج التوجيهي ٢٠٢٣ ميلاديًا هو محل سؤال الكثير من الطلبة والطالبات في الأردن، حيث أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قامت بالحديث حول موعد تلك النتائج، وأشارت أن الفترة الحالية يقوم المختصين بتصحيح أوراق الإمتحانات، والجميع يبذل أقصى ما في وسعه للإنتهاء سريعًا من ذلك، حتى يتمكنوا من الدخول في مرحلة المراجعة وتدقيق الدرجات ومن ثم تحديد موعد ظهور نتائج التوجيهي والإعلان عنه، وخلال مقالنا سنتطرق بالحديث حول موعد نتائج التوجيهي في الأردن.

موعد نتائج التوجيهي 2023 الاردن

ردت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن تساؤل الجميع عن موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٣ لكافة الطلاب، وقالت أنه من المحتمل ظهورها بعد منتصف أغسطس الحالي، وقد تظهر بتاريخ 18 أغسطس 2023 ميلاديًا، وأشارت أن هذا الموعد ليس مؤكد، وأن الموعد الأكيد سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من مرحلتي التصحيح والمراجعة، وقال العديد أنه قد نقل خبر من مصدر موثوق به داخل الوزارة أن مستوى نسبة النجاح لهذا العام، أفضل من العام السابق، وهذا يرجع لترشيد المختصين إلى الطرق المنهجية المبسطة، وكذلك وضع أسئلة الإمتحانات بطريقة تسمح للطلاب الإجابة عليها والتمكن من الحصول على درجات مرضية وعالية.

طريقة استخراج نتائج التوجيهي في الأردن

أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها ستقوم بعرض كافة نتائج التوجيهي على صفحتها الرسمية، ويمكن حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع عبر الخطوات التالية: