احجز شقتك بمساحة 130 متر”.. فتح حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة اعرف أسعار والشروط

تبدأ اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس وزارة الإسكان ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي إجراءات حجز شقق مشروع “نزهة الأندلس” في مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، وتتم عملية الحجز بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وسيتمكن المواطنون من الحجز والتقديم على الشقق عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن الأسعار والشروط.

حجز شقق نزهة الأندلس

أعلن حساب تمويل الإسكان الاقتصادي عن طرح 380 شقة في مشروع “نزهة الأندلس” والموقع يقع في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة وسيتم بدء التقديم للحجز اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وسيستمر حتى يوم 22 أغسطس 2023.

للحجز يجب دفع مبلغ جدية قدره 100 ألف جنيه في بنك التعمير والإسكان ثم يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أكد حساب تمويل الإسكان أنه بالإمكان سداد المتبقي من ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري عن طريق بنك التعمير والإسكان أيضاً.

شروط حجز شقق النزهة الجديدة

يجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وشخصاً طبيعياً.

يجب أن يكون لديه الأهلية للتصرف أو التعاقد. كما يسمح للوالد أو وصي قانوني بالتقدم للحجز لصالح قاصر.

يجب أن لم يحصل المتقدم أو أي من أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للجهة المسؤولة إلغاء الحجز أو التخصيص دون الحاجة لإنذار مسبق أو حكم قضائي.

تعتبر الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للإقامة السكنية فقط، ولا يحق للمشتري أو أي من أفراد عائلته تغيير استخدام الوحدة لأغراض أخرى، وفي حالة مخالفة هذا الشرط، ستُطبق اللوائح والضوابط المعمول بها في هذا الصدد.

أسعار شقق النزهة الجديدة

مشروع نزهة التجمع الثالث يوفر شققًا بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترًا و150 مترًا لجميع الشقق ويصل مبلغ جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، يتألف المشروع من 28 عمارة سكنية تشمل بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة حيث يوجد 4 وحدات سكنية في كل دور.

تختلف أسعار الشقق حسب موقعها ومساحتها داخل العمارة، وبشكل عام يتراوح متوسط أسعار شقق نزهة التجمع الثالث بين 1.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه.