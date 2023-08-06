كيفية حساب معدل التوجيهي 2023.. ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالأردن

تزامنًا مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة الأردن لعام 2023 يبحث الطلاب عن رابط حساب معدل التوجيهي لكي يقومون باتباع الخطوات التي تُمكنهم من حساب المعدل الخاص بهم، حيث تسعى وزارة التعليم الأردنية في توفير شتى الخدمات بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد على الجميع، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل بالإضافة إلى الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة والمزيد من التفاصيل الآخرى.

حساب معدل التوجيهي

يُمكن لكافة الطلاب والطالبات في مختلف محافظات الأردن إمكانية حساب معدل التوجيهي الخاص بهم بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المعدل التوجيهي في الأردن وهو calc.palcurr.com.

اختر الفرع سواء أدبي أو علمي ثم ادخل جميع المواد الدراسية في مختلف الحقول المخصصة لها.

اضغط على خانة احسب معدلك.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج التوجيهي لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على خانة بحث.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتائج.

موعد ظهور نتائج التوجيهي

وفقًا لما حددت وزارة التعليم الأردنية أن موعد ظهور النتائج الخاصة بالتوجيهي ستكون يوم 18 أغسطس من الشهر الجاري ولكن في حال تغييرها لهذا الموعد سوف نوضح هذا الأمر، حيث تسعى لتوفير جميع المواعيد التي تخص الدراسة وأيضًا المواعيد المُقرر لنهاية الدراسة بالإضافة إلى التوقيت التي تعلن فيه عن النتيجة، ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع الخطوات التي تم ذكرها سابقًا.