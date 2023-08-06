البيض برخص التراب.. تراجع كبير في أسعار كرتونه البيض بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف

انخفضت أسعار البيض في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس لتفقد نحو 25 جنيهًا من سعرها الحقيقي دفعة واحدة، حيث إن سعر الكرتونة عادت لتُسجل نحو 100 جنيه داخل المزرعة، بعد أن فقدت 25 جنيهًا قبل أيام قليلة، مع العلم أن أسعار البيض وصلت لأعلى مستويات لها في الفترة الماضية مما عملت على غضب العديد من المواطنين، ليصل سعرها مسبقًا لنحو 130 و135 جنيهًا للكرتونه الواحدة، ويزيد سعرها من محل إلى أخر.

أسعار البيض في تعاملات اليوم السبت

بلغ سعر كرتونه البيض الأحمر إلى نحو 106 جنيهًا في تعاملات اليوم السبت، بعد وصولها إلى ما يُقارب من 130 جنيهًا لسعر كرتونه البيض الواحدة، بينما وصل سعر كرتونه البيض الأبيض لتسجل نحو 105 جنيهًا ويختلف سعر الكرتونة من محل إلى أخرى، ومن محافظة لأخرى، فضلاً عن أن السعر يزيد بشكل طفيف في المناطق النائية والبعيدة، كما تراجع سعر البيض البلدي ليبلغ نحو 112 جنيهًا داخل المزرعة.

سر تراجع أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت

وتراجعت أسعار البيض في الوقت الحالي نظرًا لزيادة الإنتاجية وتوافر الأعلاف في السوق، هذا وقد نوهت وزارة الزراعة في بيان لها مؤخرًا عن الإفراج بشكل كبير عن كميات هائلة من الأعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 إلى 19 يوليو 2023، ليصل إلى نحو 6.% مليون طن، منهم نحو 4.7 مليون طن ذرة، ونحو 1.8 مليون طن من الفول الصويا، مع وجود إضافات من الأعلاف وذلك بقيمة 3.2 مليار دولار.