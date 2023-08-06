“إزالات السعودية 1445” هل يوجد ازاله في المدينة المنوره؟.. وأسماء الأحياء العشوائية بالمدينة

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها 2030 في تطوير جميع الأحياء العشوائية في كافة مدن السعودية، مما دفعها لإعداد لجان مختصة لدراسة الأحياء التي تحتاج لإزاله في مختلف مدن المملكة، حيث أعلنت عن العديد من المناطق العشوائية سواء في جدة أو الرياض وغيرهم لتطويرها ولتوفير حياة كريمة لهم، لذا سنتطرق لتوضيح هل يوجد ازالة في المدينة المنوره أم لا والمزيد من التفاصيل الآخرى.

هل يوجد ازاله في المدينة المنوره؟

في الآونة الأخيرة زدات الإزلات في السعودية نظرًا لدراسة هذه المناطق من قبل الجهات المختصة وإصدار قرارات تُشير لتطوير هذه الأحياء، ولكن يتساءل الكثيرين حول وجود إزالة في المدينة المنورة أم لا ولكن جاء الرد من قبل الجهات المسوؤلة أنه لا يوجد أي إزالة في المدينة ولكن سيتم تطوير ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن بشكل رسمي عن أي هدد في المدينة وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

أسماء الأحياء العشوائية بالمدينة

توجد العديد من المناطق العشوائية في المدينة المنورة وهي:

حي المغيسلة.

حي التعلة.

حي الدويمة.

حي وعيرة.

حي المصانع.

هل يوجد تعويضات عن الهدد؟

نعم حيث اطلقت اللجان المختصة الرابط المخصص لكل مدينة على حدا لكي تُمكن المواطنين الذين يمتلكون مستندات خاصة بمسكنهم الذي قامت بإصدار قرار الإزالة لهم، حيث يُمكنك التوجه إلى الامانة العامة لكل محافظة على حدا بكل سهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان حول المملكة، ولكن في حال رغبتك في الحصول على تعويض قم بتقديم أوراق الملكية.