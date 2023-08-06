تحديث خريطة إزالة أحياء الرياض 1445.. أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض وتعويض المتضررين

علنت الأمانة العامة لعاصمة الرياض، عن الأحياء التي سيتم إزالتها في الفترة المقبلة، حيث إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من أجل القضاء نهائيًا على العشوائيات في العديد من مناطق المملكة، فضلاً عن أن كل هذه التطورات التي تشهدها المملكة تأتي تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت عليها بقدوم 2030، إضافة إلى أنه سيتم تعويض جميع السكان المتضررين من هذه الإزالات وحتى لا يوجد عقبات أو مشاكل تذكر، وفي السطور التالية سنوضح لكم أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في الفترة المقبلة داخل المملكة العربية السعودية.

الأحياء التي سيتم إزالتها داخل الرياض 1445

حددت أمانة الرياض أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في جميع نطاق المملكة العربية السعودية، وهي تتمثل فيما يلي:-

حي الجبس وهو متواجد على نواحي مدينة الرياض.

بينما سيتم كذلك إزالة حي النهضة وبالأخص المنطقة العشوائية.

حي المرسلات وخاصة الحارة الشعبية منها.

حي عكاظ وسيتم إزالة الجزء الشرقي منها.

حي ابن شريم المتواجد بمنطقة خشم العان.

تفاصيل تعويض المتضررين من إزالة الأحياء في الرياض

وحرصت المملكة العربية السعودية، على توفير سكن ملائم لجميع السكان المتضررين من الإزالة التي سيتم البدء فيها داخل مدينة الرياض والعديد من المدن الأخرى، إضافة إلى أن هناك جانب من التعويض المادي كذلك من أجل تعويض جميع المتضررين من هذه الإزالات والأحياء العشوائية، وذلك كما حدث داخل مدينة جدة وبعض المدن الأخرى العشوائية التي تمت إزالتها مؤخرًا.