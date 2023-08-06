خريطة احياء غرب الرياض 1445.. وقائمة أسماء الاحياء العشوائية التي ستزال بالرياض

خريطة احياء غرب الرياض يبحث عنها الكثيرين لكي يتعرفون على المناطق التي تحتاج إلى تطوير، حيث تسعى المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 مما دفعها لتحديد لجان في كل مدينة على حدا لكي يتم دراسة الأماكن العشوائية التي تحتاج لهدد لإزالتها خلال المواعيد المُقررة لكي يتم إخطار المواطنين، لذا سنتطرق لتوضيح خريطة احياء غرب الرياض 1445 والمزيد من التفاصيل الآخرى.

خريطة احياء غرب الرياض

لكي تتمكن من معرفة أحياء غرب الرياض فجاءت على النحو التالي:

حي الدرعية.

حي شبرا.

حي لبن.

حي السويدي.

خي العريجاء.

حي البديعة.

حي ظهرة البديعة.

حي عرقة.

حي جامعة الملك سعود.

قائمة أسماء الاحياء العشوائية التي ستزال بالرياض

حددت الأمانة العامة الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في الرياض وجاءت على النحو التالي”

حي الجبس ويتواجد في اطراف العاصمة.

ساحات حي النهضة.

منطقة خشم العان ويتواجد في حي ابن شريم.

حي عكاظ ولكن تقتصر أعمال الإزالة على الجزء الشرقي منه.

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

طريقة التقديم للحصول على تعويضات الرياض

لكي تتمكن من الحصول على التقديم للحصول على تعويضات الرياض لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالأمانة العام بالرياض.

اختر الخدمات الإلكترونية ثم اختر التعويضات.

ارفق المستندات المطلوبة ثم انقر على إرسال الطلب.

الاوراق المطلوبة لصرف التعويضات

هناك العديد من الأوراق المطلوبة لكي يتم الحصول على التعويضات المُقررة وجاءت هذه المستندات على النحو التالي: