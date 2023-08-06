الوان خريطة جدة الذكية للهدد 1445 خريطة ازالة أحياء جدة pdf حسب جدول إزالات السعودية

خريطة جدة أعلنت عنها الحكومة السعودية، إذ أنها تعد الخريطة التي توضح لكم المناطق العشوائية داخل جدة التي سيتم إزالتها في وقت قريب، ولذلك يتساءل الأشخاص الآن عن الوان خريطة جدة الذكية والمناطق التي سيتم إزالتها في وقت قريب، ولذلك جميع أهل المدينة خلال هذه الفترة يتساءلون عن كافة المناطق والأحياء، تلك التي أصبحت معرضة للهدم أهم حاجة لرؤية الخريطة بشكل واضح.

الوان خريطة جدة الذكية

بعد الإعلان عن الخريطة المتعلقة بجدة التي تشرح المناطق العشوائية والتي تم أخذ القرار بإزالتها، أصبح سكان المدينة يتساءلون ما إن كانوا متواجدين في تلك الأحياء أو لا، كما أن السعودية تستعد الآن لعمليات الإزالة، وبالتالي يحتاج الأشخاص للتعرف على الخريطة وألوانها، حتى يتمكنوا من معرفة ما إن كان المكان الذي يعيشون فيه مهددًا بالإزالة أو لا، وإليكم ألوان الخريطة وهي كالآتي:

اللون الأحمر بالخريطة يدل على المرحلة الأولى.

أما بالنسبة للون البرتقالي فهو يدل على المرحلة الثانية.

اللون الأصفر للمرحلة الثالثة.

أما اللون الأزرق فهو للمرحلة الرابعة.

يوضح لكم اللون الأخضر المدن بمرحلة التطوير.

استخدامات خريطة جدة

يمكنك الإطلاع على تفاصيل موعد صرف تعويضات هدد جدة، كما أن هناك الكثير من الاستخدامات لخريطة جدة، إذ أنها توضح أمور هامة، وإليكم استخدامات الخريطة وهي كالآتي: