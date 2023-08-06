متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

يرغب العديد من الأفراد في معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات فإن وزارة التضامن قد أوضحت موعد الصرف في أغسطس 2023، حيث أكدت مصادر من الوزارة انه سوف يتم صرف العلاوات الخمسة بشكل مستمر، والتي بدأت من واحد أبريل حيث يمكن لجميع المستفيدين الاطلاع على موعد الصرف من خلال حساباتهم البنكية، وسوف يتم إضافتها إلى الأفراد المستحقين لها بشكل تلقائي، وفيما يلي نتعرف على المزيد بهذا الصدد.

صرف العلاوات الخمس في أغسطس 2023

وزارة التضامن أشارت إلى أنه سوف يتم صرف العلاوات الخمسة في شهر أغسطس 2023 مع تحديد قيمة الزيادة المستحقة على جميع المعاشات الثابتة، والتي سوف تكون بقيمه 1495 جنيه بعد الزيادة التي أعلنت عنها في أبريل لتكون قيمة المعاش في الشريحة الثانية بداية من 1495 إلى 2645 بعد إضافة الزيادة لذلك يجب علي جميع المستفيدين التوجه إلى أماكن صرف المعاشات للحصول على الزيادة المستحقة.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات 2023

من الموضوعات التي ينشغل بها عدد كبير من الأفراد هي العلاوات الخمسة للمعاشات الزيادة المستحقة، حيث يمكنهم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: