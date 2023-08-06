الشرطة العراقي يبلغ نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

تأهل فريق الشرطة العراقي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، بعد فوزه في مباراة مثيرة في دور الثمانية.

الشرطة العراقي فوز مثير على فريق السد القطري

في إطار منافسات دور الثمانية من البطولة، حقق فريق الشرطة فوزاً مثيراً على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مباراة أُقيمت في أبها. وقد قدم فريق الشرطة أداءً قوياً، حيث سجل أهدافه كل من أسو رستم بتسجيل هدفين، وأمير صباح، وأحمد فرحان، بينما سجل لفريق السد اللاعب أكرم عفيف هدفين.

في انتظار الفائز من مباراة الغد

بعد تأهله إلى نصف النهائي، سيواجه فريق الشرطة الفائز من مباراة الغد بين الرجاء المغربي والنصر السعوديK ويترقب جمهور الشرطة بفارغ الصبر معرفة منافس الفريق في الدور القادم من البطولة التي تشهد منافسة قوية بين أفضل الأندية العربية.

آمال الجماهير تتجه نحو التأهل للمباراة النهائية

فقرة: تزداد آمال جماهير فريق الشرطة العراقي في التأهل للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الغالي، يعكف الفريق على التحضير بشكل جيد لمواجهة الفائز من مباراة الغد، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية ليكون على موعد مع اللقب المرموق.

التاريخ يشهد على إنجازات الشرطة العراقي

فقرة: تمتلك فرقة الشرطة العراقي سجلاً تاريخياً رائعاً في البطولات العربية والإقليمية، حيث أثبتت جاهزيتها وقوتها في المنافسات الكروية. وتعد كأس الملك سلمان للأندية العربية فرصة ذهبية للاستمرار في تحقيق الإنجازات والتتويج باللقب الغالي الذي يعد حلماً للجماهير والفريق على حد سواء.