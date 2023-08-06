رابط التقديم على برنامج جدير المنتهي بالتوظيف 1445 الشروط المطلوبة|مواعيد التسجيل في جدير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأحد عن بدء التقديم في برنامج جدير المنتهي بالتوظيف 1445، يهدف البرنامج إلى استقطاب الشباب والشابات حديثي التخرج وتدريبهم على مهارات العمل، يأتي برنامج جدير الموادر البشرية تحقيقاً لأحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، والتي تركز على تطوير الكوادر الوطنية الشابة،

برنامج جدير الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل في برنامج جدير لتأهيل وتدريب الخريجين. يتيح جدير الموارد البشرية للخريجين الجدد فرصة التدريب على العمل وسيتم توظيفهم مباشرة بعد اجتيازهم فترة التدريب.

يستهدف جدير منتهي بالتوظيف 1445 الطلاب الذين حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير وأصبحوا جاهزين للانضمام إلى سوق العمل.

من الجدير بالإشارة أن الخريجين يتم توظيفهم مباشرة في وظائف مناسبة لاختصاصاتهم، ويتم منحهم درجتين إضافيتين فوق درجتهم المستحقة وفقًا لمؤهلاتهم العلمية.

موعد التقديم على برنامج جدير

تفتح وزارة الموارد البشرية باب التقديم في برنامج جدير ابتداءً من يوم الأحد 6 أغسطس وحتى يوم الاثنين 14 أغسطس 2023. يُمكن للمتقدمين التقديم مباشرة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية بعد إنشاء حساب على منصة جدارات. تُعد جدارات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

خطوات التسجيل في برنامج جدير

الآن، يمكن للطلاب السعوديين المتفوقين تسجيل أنفسهم في برنامج جدير وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ادخل إلى موقع بوابة وزارة الموارد البشرية عبر الرابط التالي.

الاتجاه نحو قسم البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية.

اختيار برنامج جدير للتدريب.

الاطلاع على الدورات المتوفرة.

اختيارة الدورة المناسبة لتخصص الخريج.

بعد التحقق من تطابق جميع الاشتراطات، قم بملء كافة المعلومات المطلوبة.

الضغط على تسجيل من أجل إرسال النموذج.

رابط التسجيل في برنامج جدير

يمكن تقديم الطلب لبرنامج جدير للخريجين عبر الرابط التالي في البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية والعمل hrsd.gov.sa. بمجرد الدخول إلى الموقع هنا، يجب اتباع الخطوات السابقة والتسجيل عبر الإنترنت.

شروط التقديم في برنامج جدير

للتأهل للتسجيل في برنامج جدير بالخريجين الجُدد، عليهم أن يستوفوا المتطلبات الآتية:

يتوجب على المتخرج الموظف أن يكون مواطنا سعوديا.

أن تحقق الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدرجة الماجستير في التخصصات المطلوبة في منصة جدير.

أن لا يكون قد مرت أكثر من 4 سنوات على تخرجه

من الضروري ان لا يكون معدل الخريج أقل من 3 من أصل 4 أو ما يعادله.

المطلوب أن يتحصل الخريج على درجة ٥ في امتحان ايلتس. IELTS ) أو ما يعادله من شهادة لغة إنجليزية.

التفرغ التام طيلة فترة التدريب.

في حالة حصول الفرد الذي تخرج على شهادته من خارج المملكة، يجب توجيه معادلة الشهادة.