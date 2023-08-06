حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم .. من هو احمد عمر هاشم ويكيبيديا

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية وذلك عقب انتشار الكثير من الشائعات حول كشف وليد الديب، مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم الذي تم تداولة منذ قليل، علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم وبات الجميع يتداول الاخبار ويسعي للتأكد من سبب الوفاة والتفاصيل.

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة ولم يتم نقلة لاحد المستشفات، ولكن كان يقوم ببعض الفحوصات الطبية من اجل الإطمئنان علي سلامة وما تم تداولة علي مواقع التواصل بالساعات الماضية غير حقيقي علي الاطلاق .

من هو احمد عمر هاشم ويكيبيديا

من جهة أخرى ، قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، إن الصوفية أصلها من القرآن الكريم والسنة النبوية ، و الحديث عن عدم وجوده في القرآن والسنة وأنه مجرد مشاعر كلام خاطئ.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، نذكر قول الله تعالى فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الذاريات:50]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والصوفية تطبيق عملي للإسلام، وزيادة في العبادة والتقرب إلى الله.

وأوضح أن الصوفية تقوم على 3 أركان: أولها هي الإسلام بأركانه الخمسة، وثانيها الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، وثالثها هو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه.